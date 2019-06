Superenalotto, il Jackpot da quasi 170 milioni è già record

Superenalotto, Jackpot da record: 169.900.000 euro

Il montepremi in palio sfiora quota 170 milioni di euro ed è già da record: qualora un fortunato (o una fortunata) si aggiudichi il jackpot odierno, si porterebbe a casa il premio più alto della storia, giacché il precedente jackpot che aveva superato quota 170 milioni fu vinto nell’ottobre del 2010 da un sistema da 70 quote giocato in tutta Italia, per una vincita a quota di circa due milioni e mezzo.

Dal 1997 ad oggi solo due premi hanno superato il jackpot attualmente raggiunto.

Questa la top tre dei premi del Superenalotto di sempre (escludendo il jackpot attuale).

20/10/2010 177.729.043 euro

7/10/2016 163.538.707 euro

22/08/2009 147.807.299 euro

Estrazione Superenalotto odierna in diretta

NUMERI VINCENTI: 11 – 22 – 23 – 26 – 32 – 77

Numero Jolly: 18

Numero Superstar: 6