Temptation Island 2019, le coppie: Jessica e Andrea

Quella formata da Jessica e Andrea è una delle coppie che parteciperanno alla nuova stagione di “Temptation Island”.

Il prossimo 24 giugno , su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di “Temptation Island”. A partecipare al programma, condotto da Filippo Bisciglia, è anche la coppia formata da Jessica e Andrea.

Le dichiarazioni di Jessica e Andrea

Jessica e Andrea erano ad un passo dalle nozze. I due avrebbero dovuto pronunciare il “fatidico si”, poi Jessica ha deciso di annullare tutto. Nel promo che sta andando in onda sulle reti Mediaset, parlando del matrimonio mancato, Jessica dichiara:

“Partecipo a Temptation Island perché dopo aver disdetto il matrimonio mi sono sorte delle domande. Principalmente se sono ancora innamorata di Andrea e se la mia vita accanto a lui mi rende felice”.

Più sicuro sembra essere Andrea:

“Dal canto mio so quello che voglio e so quello che provo, ma a questo punto non so cosa vuole lei”.

Maria Rita Gagliardi