Campionato femminile di schiaffi in Russia, ecco come si sfidano le donne (e non come gli uomini)

In Russia esiste un campionato di schiaffi di cui le donne ne hanno creato una versione hot che prevede schiaffi sui glutei

In Russia, gli uomini usano colpirsi lanciandosi a vicenda degli schiaffi sul viso per aggiudicarsi il primo posto nell’ambito di un particolarissimo concorso di schiaffi. Le donne hanno creato una particolare versione di questo concorso: non schiaffi sul viso ma schiaffi sui glutei, fino a quando la gara non termini decretando come vincitrice la più resistente. A partecipare a questo concorso- per certi versi “hot”- sono specialmente modelle e atlete, che proprio per via dei loro fisici asciutti e i loro lati B scultorei riescono a tenere incollati al televisore numerosi spettatori.

Campionato femminile di schiaffi in Russia, il torneo con la sua variante piccante

Si chiama The Booty Slapping Championships ed è un singolare torneo di schiaffi che va in scena in Russia. I concorrenti si percuotono fino a quando, non più capaci di resistere, gettano la spugna e decretano vincitore il loro avversario. A questo torneo partecipano sia gli uomini sia le donne, ognuno dei quali nella loro specifica categoria. Ma mentre gli uomini si colpiscono schiaffeggiandosi in viso, le donne hanno creato una variante che ha incontrato numerosi consensi: schiaffi sui glutei, con un’intensità capace di far spostare di un passo in avanti la concorrente ricevente il colpo. Chi ottiene questo scopo vince il torneo, che comunque è appannaggio di donne dal fisico scultoreo: parliamo di modelle e atlete.

Campionato femminile di schiaffi in Russia, Anastasia Zolotoya una delle vincitrici

Lo spettacolo è dunque assicurato. La curiosità accesasi su questa strana sfida ha interessato anche The Sun; il tabloid ha parlato di Anastasia Zolotaya, una delle atlete che possono dire di aver vinto il torneo degli schiaffi. La Zolotoya è un’appassionata di fitness e su Instagram ha un larghissimo seguito di pubblico (circa 480mila followers). La sua pagina social è interamente dedicata ai suoi video e alle sue immagini sexy: immagini e riprese con i quali Anastasia mostra ai fan le sue dure sessioni di allenamento.

