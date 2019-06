Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di domenica 16 giugno 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di domenica 16 giugno 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, 16 giugno 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il grande calcio con la partita che vedrà la nazionale italiana Under 21 scontrarsi contro la Spagna, negli Europei 2019. In seconda serata, una nuova puntata di “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 vanno in onda due nuovi episodi di “N.C.I.S” ed “Elementary”, seguiti dalla “Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda una puntata speciale di “Report”, dedicata al “caso Arata”. A seguire, lo speciale “Ieri e Oggi – Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone, in replica, “CR4-La Repubblica delle donne”. Subito dopo, il film “Roba da ricchi”.

Su Canale 5 va in onda la seconda puntata della fiction “Lontano da te”. A seguire, la rubrica “Hit The Road Man”.

Su Italia 1 va in onda il film “Catwoman”: la scienziata di una compagnia di prodotti cosmetici, Patience Prince, si trasforma di notte nella misteriosa Catwoman, alla ricerca dell’assassino di suo padre. Lo troverà nella persona della sua maligna direttrice. In seconda serata, il film “The Raven”.

Su La 7 va in onda il best di “Non è l’Arena”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il meglio delle audizioni di “Italia’s Got Talent”.

Maria Rita Gagliardi