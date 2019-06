Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 Giugno 2019: i Gemelli sono contro l’autorità, il Cancro ha progetti importanti

Domenica 16 Giugno 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Il rilancio nell’ambito del lavoro è parziale ma significativo, mentre il rilancio in amore è totale. Dunque sì, è vero che molti Ariete si impuntano, però in questo periodo- con la persona giusta al fianco– si può cercare qualcosa di più. Quando ti piace una persona sfuggente, che si allontana, ti intestardisci. Adesso cerca chi è complice, anche perché tra l’altro avremo un Agosto molto bello, utile persino per chi può e vuole avere un figlio;

Toro. In questa domenica attenzione a non spendere troppi soldi. Si cadrà in piedi, anche se ci sono delle divergenze. Nell’ambito del lavoro c’è anche chi si è liberato di un peso dall’anno scorso, però c’è da fare qualcosa in più. Tu sai che come fai tu le cose non le fa nessuno, e allora se hai delegato una persona (ci sono delle persone che vogliono sostituirti) beh, non riusciranno a fare quello che tu avevi in mente, soprattutto in questi giorni dovrai aiutarle. È necessario tirare un po’ i remi in barca e cercare anche di scoprire quali sono i nuovi progetti da varare nel corso dei prossimi mesi;

Gemelli. Certe piccole incomprensioni dovrebbero essere sanate al più presto, ma in questo periodo non è semplice risolvere tutto perché anche nel lavoro ci sono state delle chiusure involontarie. Credo che tu sia contro una persona che potrebbe essere- dipende dall’età- un professore, un genitore, un capo. Comunque qualcuno che esercita l’autorità. Ora, dico “contro” tra virgolette: magari, semplicemente, si tratta di piccoli dissidi, però è difficile capirsi e poi ci sono mille qui pro quod e tutto questo può creare disagi. Come salvarsi? Io spero con l’amore perché in questo periodo hai veramente bisogno di divagare la mente;

Cancro. Momento conflittuale solo perché sei in ansia da prestazione, perché non è calata la voglia di fare- anzi, ci sono nuovi progetti importanti- ma pare che in questo periodo tu debba dimostrare giornalmente quanto vali, e questo ancor di più se da poco hai iniziato un lavoro. Chi ha una società potrebbe avere in mente, se già non lo ha fatto, di chiudere e ripartire. Rivedi tutti gli accordi e in amore non tenerti in disparte perché Luglio sarà un mese importante, ma anche la fine di Giugno porta suggerimenti utili dopo il grande caos che c’è stato dagli inizi dell’anno perché non tutti, ma molti, hanno persino chiuso una storia, hanno cambiato partner o hanno vissuto un’indecisione tra due relazioni.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il segno zodiacale del Leone ha la possibilità di ottenere consensi e chiamate. Giugno, Luglio e Agosto i mesi migliori. Addirittura, sto guardando le stelle di Agosto e i primi giorni di Agosto sono veramente importanti. Cosa vuol dire? Che tutto quello che fai va bene? Beh, io te lo auguro, per io ricordo che se ho un ottimo oroscopo e mi lancio dal ponto mi faccio male. Quindi, va bene, puoi fare, però non strafare. Diciamo che quando abbiamo buone stelle arrivano più occasioni, possono proporti più cose, puoi anche avere più potere e il potere interessa il nato Leone, che in questo periodo è veramente pronto a vivere situazioni speciali. Adesso devi cercare soddisfazioni. Capisco che sono talmente ardite le idee che hai in mente da creare disagio, dissenso, attorno. L’amore può diventare molto passionale;

Vergine. Tutti quelli che hanno una nuova storia non devono dimenticare da dove partono, soprattutto quelli che hanno vissuto una separazione. Non pochi potrebbero pensare entro la fine dell’estate di convivere, sposarsi, ma è il passato che incombe. Chi non ha un passato difficile deve chiarire qualcosa che non va. Io credo che in questo periodo convenga indagare bene su quelle che sono le prospettive inerenti il tuo futuro. Se vedi che qualcosa non funziona cerca di raddrizzare il tiro. Progetti per un trasferimento, un cambiamento, per un risparmio che riguarda la famiglia che dovrai un pochino imporre perché è probabile che qualcuno attorno a te non sia d’accordo;

Bilancia. La Bilancia vive una domenica interessante. La Bilancia sta cercando di recuperare il tempo perduto, anche se a onor del vero devo dire che questo tempo non è stato perduto per colpa della Bilancia ma per persone che non hanno dato risposte giuste al momento giusto. E questo vale soprattutto per il lavoro. Hai una grande voglia di startene per conto tuo, addirittura di non sentire per qualche giorno la famiglia, persino se hai delle responsabilità. Nel complesso è una domenica attiva, propositiva per il futuro;

Scorpione. Lo Scorpione non vive grandi novità in amore, anzi se c’è già una storia continua ma senza troppa forza. La crisi di Maggio, causata anche da qualche dubbio di lavoro, si sta dissipando perché magari sono arrivate delle risposte. Bisogna contare sul quieto vivere, sulla situazione interessante da gestire ma non eclatante, perché questo è un momento che aggiusta, non porta grandi novità, quindi bisogna in qualche modo adattarsi alle circostanze.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario, nonostante sia domenica, deve pensare un po’ di più al lavoro. Anche perché ci sono delle trasformazioni in ballo, anche perché ci sono delle situazioni che stanno cambiando dagli inizi dell’anno. Sembrava che tutto dovesse andare a rotoli, invece poi c’è qualcuno che ti offre un’occasione di riscatto. Io l’ho sempre detto che il Sagittario, anche nella peggiore delle ipotesi, cade in piedi. Questa giornate impone un po’ più di rigore in amore;

Capricorno. Il Capricorno deve superare una certa diffidenza che è alimentata anche da situazioni non proprio chiare. Penso anche a chi ad Aprile, agli inizi di Maggio, ha vissuto una crisi d’amore. Alcune crisi sono state violente, nel senso che hanno portato a un abbandono, a un momento di riflessione profonda. Spesso ti innamori di persone un po’ più grandi o comunque che hanno una maturità un po’ più profonda. Credo che nella vita di un Capricorno ci sia sempre stata una storia con una persona più grande, e poi questa cosa può piacere o no, magari è finita male, ma ora tu hai bisogno comunque di una persona che ti dia un po’ di sicurezza. C’è da dire che il Capricorno fa tutto da solo, non ha bisogno di nessuno, però da qui a fare le veci di qualcun altro ce ne corre, quindi in qualche modo tu adesso vuoi una persona sicura non tanto perché hai bisogno di sicurezze quando perché non vuoi occuparti anche di cose che non ti competono;

Acquario. L’Acquario vive una domenica con stelle interessanti e credo che sia necessario farsi una bella passeggiata. La vita non è solo lavoro, non è solo conflitto, la vita non è solo preoccupazione (anche di tipo economica). D’altronde questo è l’anno delle grandi novità e ogni grande novità comporta, inevitabilmente, una mutazione in tutto quello che viviamo. Cambio di scena. Dare un taglio netto serve: da questo punto di vista tu non hai alcun problema anche a dire stop a situazioni che non ti interessano più. In amore, da questo punto di vista, c’è veramente un po’ d’agitazione e anche le coppie più forti, quelle che convivono o sono sposate, avranno bisogno di un attimo di libertà;

Pesci. Oroscopo romantico. Inutile pensare di poter fare a meno dell’amore, anche perché tu vivi sempre un melodramma. Per te non esiste la separazione, per te non esiste la catastrofe sentimentale, per te non esiste il momento di disagio nel settore delle amicizie e del contatto con gli altri, per te c’è la bufera attorno. Tendi sempre ad aumentare le emozioni proprio perché tu sei così: ti sembra sempre di vivere un piccolo, grande, dramma, poi ti rendi conto magari che le persone attorno stanno vivendo le stesse cose che vivi tu. Ma la sensibilità è tua e sei tu che devi calibrarla. In questo periodo forse è meglio essere un po’ più forti. La maggioranza vuole recuperare qualcosa che ultimamente sembra sfuggito di mano. Il partner è più lontano ma si può recuperare, tra l’altro avremo anche un Luglio molto intenso per le storie d’amore.

Maria Mento