Sara Tommasi come Pamela Prati? La showgirl è davvero incinta? – VIDEO

Sara Tommasi è davvero in dolce attesa? Lo scoop di Dagospia

Sara Tommasi è davvero incinta? Secondo Dagospia l’agente della showgirl umbra potrebbe aver inventato la presunta gravidanza per far tornare la Tommasi sotto i riflettori.

Dagospia ha lanciato lo scoop paragonando la storia della Tommasi a quella di Pamela Prati. Sul sito si legge: “La storiella della presunta gravidanza di Sara Tommasi data in pasto ai media dalla nuova agente Debora Cattoni puzza di “Caltagironata”.

E ancora: “Anche Saretta come Pamela avrebbe un uomo misterioso che l’avrebbe però ingravidata. Ma chi è questa signorina che da mesi è attaccata alla showgirl come Eliana e Pamela lo furono con la Prati?Chi è questa Debora senza H? Che stia emulando da comunicatrice il caso Pratiful? Ah, non saperlo…”

Sono in molti a chiedersi se la showgirl sia davvero in dolce attesa o se si tratta di un’altra truffa come quella della Prati. Al momento la verità non è stata ancora svelata, non ci resta che attendere per sapere come stanno davvero le cose.

Sara Fonte