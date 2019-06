Scivola in mare con la sedia a rotelle, inutile l’intervento dei passanti: la donna è morta

Un’anziana è deceduta dopo essere scivolata con la sua sedia a rotelle in acqua, l’incidente è avvenuto su un porticciolo

Doveva trascorrere una rilassante giornata al mare ma è finita in acqua ed è morta. La vittima è un’85enne, la cui sedia a rotelle è finita in mare a causa di un momento di distrazione del parente che molto probabilmente l’aveva accompagnata sul porticciolo di Teulada, nel Cagliaritano, per passare qualche ora all’aperto. Alcuni passanti, assistendo alla scena, si sono precipitati a soccorrere la donna, tuffandosi in acqua per riportarla sulla banchina mentre altri allertavano i soccorsi. L’anziana era uscita da una casa di riposo di Teulada, come confermato dai parenti: sul posto sono intervenuti i carabinieri, dopo che il personale del 118 ha dichiarato il decesso dell’85enne, ed un’indagine è stata avviata allo scopo di chiarire la dinamica dell’incidente.

La prima ricostruzione

Il porticciolo è in pendenza e stando ad una prima ricostruzione l’accompagnatore si sarebbe distratto un attimo e la carrozzina avrebbe preso velocità finendo in acqua. Inutili i tentativi di rianimare l’anziana, morta per annegamento. Le autorità dovranno ora chiarire eventuali responsabilità della persona che ha accompagnato l’anziana al mare.