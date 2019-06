Temptation Island 2019: una coppia scoppia a poche ore dall’inizio delle registrazioni

A “Temptation Island 2019” una coppia è già scoppiata a poche ore dall’inizio delle registrazioni.

Il prossimo 24 giugno, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di “Temptation Island” che, come ha rivelato il noto blog di tv “Davide Maggio”, è partita con il botto, con una delle coppie che è già scoppiata, a poche ore dall’inizio delle registrazioni. La separazione sarebbe avvenuta soltanto dopo due ore dall’inizio delle registrazioni del reality show.

Maria De Filippi: “La fidanzata di uno ha preso una cotta per un single”

La notizia è stata confermata da Maria De Filippi che, in collegamento radiofonico con “Colazione da Deejay”, programma di Radio Deejay, ha raccontato:

“La fidanzata di uno ha preso una cotta per un single. Il fidanzato è stato convocato nel pinnettu per 2 volte. La prima volta lui ci rimane malissimo perché la fidanzata inizia a raccontare dettagli intimi di lui, mentre la seconda volta (quando viene riconvocato) reagisce male, non dico che piange…ma quasi. Non ce lo aspettavamo nemmeno noi”.

Di quale coppia si tratta? Per scoprirlo, non ci resta che attendere il prossimo 24 giugno, quando andrà in onda la prima puntata di “Temptation Island”.

Maria Rita Gagliardi