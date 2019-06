William d’Inghilterra, il Duca di Cambridge è pronto a succedere a Carlo: tra poco il suo compleanno

Terzo incontro “segreto” per William in prospettiva cambio della guardia sul trono d’Inghilterra. Il Principe, che diventerà Duca di Cornovaglia ed erede, compirà 37 anni venerdì prossimo

Si avvicina il prossimo compleanno di William d’Inghilterra e il Principe è sempre più pronto a prendere sulle sue spalle il titolo di erede al trono. Questo passaggio di consegne avverrà in automatico alla scomparsa della Regina Elisabetta e all’ascesa di Carlo al trono come nuovo re. Il Daily Star ha già svelato, in passato, le riunioni segrete a cui William ha partecipato per prepararsi in tal senso. Una volta entrato in possesso del titolo, William erediterà anche il Ducato di Cornovaglia e una tenuta con una rendita di circa un miliardo di sterline.

William d’Inghilterra presto erede al trono,il terzo incontro per il Ducato di Cornovaglia

Il 22 Maggio scorso il Duca di Cambridge ha presenziato al terzo incontro segreto del Ducato di Cornovaglia, in vista della sua successione al Principe Carlo in questo ruolo. Anche l’anno scorso, come svelato dal Daily Star, William partecipò a tre incontri preparatori. Il più recente si è tenuto a Kensington Palace e sembra proprio che si voglia accelerare il più possibile questa fase, in modo tale da essere pronti a qualunque evenienza.

William d’Inghilterra presto erede al trono, anche Carlo si prepara

Parimenti, anche Carlo d’Inghilterra sta compiendo la sua preparazione per diventare– un giorno- il monarca d’Inghilterra. Pare che il Principe abbia partecipato a una riunione del Ducato di Lancaster, diretta proprietà del sovrano. Carlo, lo scorso anno, avrebbe ammonticchiato una ricchezza pari a 20,5 milioni di sterline: denaro che da lui verrà investito per le sue attività, private, pubbliche o caritatevoli. Come rivelato da Charlie Proctor, direttore di Royal Central, “William si sta preparando a diventare Principe di Galles (e Re) attraverso i suoi attuali doveri come secondo in linea di successione al trono. Sta difendendo le cause che gli interessano, tiene riunioni con vari gruppi e viene assistito da aiutanti senior”.

Maria Mento