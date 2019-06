Andrea Camilleri, il papà del commissario Montalbano ricoverato in ospedale per un infarto

Andrea Camilleri, lo scrittore italiano che più di tutti in Italia ha lasciato un segno nella letteratura contemporanea, è stato ricoverato in un Ospedale di Roma per un infarto

Andrea Camilleri ricoverato a Roma per via di un infarto: lo scrittore è grave

Andrea Camilleri (93 anni) si trova attualmente ricoverato presso l’Ospedale Santo Spirito di Roma per un arresto cardiaco. Lo scrittore, una delle penne principali del panorama letterario contemporaneo italiano e internazionale, verserebbe in gravi condizioni. Lo ha rivelato una fonte medica. Andrea Camillari si trova, attualmente, nel reparto di Rianimazione.

Andrea Camilleri ricoverao a Roma per via di un infarto: la nota dell’Ospedale

Attraverso una nota, ripresa anche da Huffpost Italia, l’Ospedale Santo Spirito di Roma ha dato delle notizie sulle condizioni di salute di Camilleri: “Arrivato in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori. È stato assistito dall’équipe dell’emergenza al Pronto Soccorso Santo Spirito e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell’ospedale”.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

Maria Mento