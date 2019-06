Cosa c’è stasera in tv? La programmazione in prima e seconda serata di lunedì 17 giugno 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 17 giugno 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 17 giugno 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Appuntamento al parco”: Emily Walters, un’anziana e vivace vedova americana, abita in un signorile appartamento di un quartiere londinese sommersa dalla montagna di debiti ereditati dal marito. Per caso la donna scopre che nel parco pubblico vicino a casa sua si aggira Donald Horner, un vagabondo anticonformista che da anni vive in armonia con la natura in una modesta capanna che si è costruito lui stesso. Incuriosita dalla singolare e burbera personalità dell’uomo, Emily riesce pian piano ad avvicinarlo e si lascia coinvolgere nella sua stravagante esistenza. Quando Donald rischia di essere sfrattato a causa di un ambizioso progetto immobiliare, la donna decide quindi di schierarsi dalla sua parte nell’infuocata battaglia legale per salvare dalla speculazione edilizia la preziosa isola di pace all’interno del parco. Tra i due nasce così una profonda storia d’amore, che aiuterà Emily a riprendere finalmente in mano il proprio destino. A seguire, il film “Campeggio a tradimento”.

Su Rai 2 la partita degli Europei Under 21 Germania-Danimarca. In seconda serata, lo show “Guarda stupisci”.

Su Rai 3 va in onda il programma, condotto da Salvo Sottile, “Prima dell’alba”. Subito dopo, una nuova puntata del programma, condotto da Gad Lerner, “L’approdo”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Quarta repubblica”, seguito dal film “Marito a sorpresa”.

Su Canale 5 va in onda lo speciale, dedicato a Vasco Rossi, “Siamo solo noi-Sei come 6”. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Tower Heist: colpo ad alto livello”: Arthur Shaw, un gigante dell’alta finanza, è costretto agli arresti domiciliari nell’appartamento di un ricco complesso residenziale. L’uomo è accusato di aver truffato i clienti dell’agenzia per cui lavorava, sottraendo illegalmente più di due miliardi di dollari. I vicini di casa che gli avevano affidato i risparmi dei loro fondi pensione, sentendosi derubati, decidono di svaligiare l’abitazione di Arthur con la complicità di Josh Kovacs, l’amministratore del palazzo, e chiedono l’aiuto di un ladro professionista, il maldestro Slide. In seconda serata, il film “La fine del mondo”.

Su La 7 va in onda il film “Suspect”: sordomuto reduce della guerra in Vietnam e senzatetto viene arrestato con l’accusa di aver ucciso l’assistente di un magistrato. Tutti gli indizi sono contro di lui ma l’avvocatessa Kathleen Riley crede nella sua innocenza e cerca la verità scoprendo un intrigo dietro la vicenda. Subito dopo, il film “Terzo grado”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Cielo il film “Amore inaspettato”: la vita dello scrittore di successo Bill Oakland viene stravolta in un istante a causa di un tragico incidente stradale, a seguito del quale sua moglie perde la vita e lui diviene completamente cieco. Bill non trova più l’ispirazione per scrivere e decide, come ripiego, di occupare il suo tempo insegnando all’Università. Un giorno si presenta alla sua porta Suzanne Dutchman. Suo marito Mark è in prigione per truffa e lei, colpevole di associazione, è obbligata a svolgere servizi utili alla comunità. A prima vista i due non si piacciono molto, ma sono comunque obbligati a trascorrere del tempo insieme. Nasce così una reciproca simpatia che presto si trasforma in amore e Suzanne dovrà decidere se tornare alla vita di prima o seguire il suo cuore.

Rai 1

21:25 Appuntamento al parco (film)

23:20 Campeggio a tradimento (film)

Rai 2

20:50 Calcio, Europei Under 21 – Prima fase, 1a giornata (Girone B): Germania-Danimarca

23:00 L’alfabeto di Guarda… Stupisci

Rai 3

21:20 Prima dell’alba

23:10 L’approdo

Rete 4

21:25 Quarta repubblica

0:00 Confessione Reporter

Canale 5

21:20 Siamo solo noi – Sei come 6

0:35 Meteo.it

Italia 1

21:20 Tower Heist: colpo ad alto livello (film)

23:26 La fine del mondo (film)

La 7

21:15 Suspect – Presunto colpevole (film)

23:30 Terzo grado (film)

0:00 Tg La7

Tv8

21:35 The Karate Kid: La Leggenda Continua (film)

0:10 First Kil

Iris

21:00 Basic Instinct 2 (film)

23:25 Michael Clayton (film)

Cielo

21:20 Amore inaspettato (film)

23:20 Bound – Torbido inganno (film)

Maria Rita Gagliardi