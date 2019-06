Diletta Leotta smentisce il flirt con Monte: “Siamo solo amici” – VIDEO

Francesco Monte e Diletta Leotta non stanno insieme? Ecco cosa ha detto la conduttrice

Diletta Leotta e Matteo Mammì non stanno più insieme, dopo circa quattro anni d’amore i due hanno messo un punto definitivo alla loro storia d’amore.

Solo poche ore fa vi avevamo parlato della possibilità che la Leotta avesse già voltato pagina con Francesco Monte dopo la rottura con l’ex fidanzato.

A far insospettire i fan è stato un video postato dalla Leotta sul suo profilo Instagram, sono infatti in molti a pensare che la voce che si sente in sottofondo sia proprio di Francesco Monte.

Raggiunta dai microfoni di Tabloit la conduttrice ha smentito la sua presunta relazione con Monte. Queste le sue parole: “Siamo solo amici.”

In merito alla voce in sottofondo nel video postato da lei su Instagram la Leotta in modo alquanto vado ha detto di non saperne niente. Eppure Tabloit ha fatto sapere con certezza che quel giorno in treno con lei c’era proprio Francesco Monte.

Diletta e Francesco sono solo amici o la conduttrice al momento vuole mantenere il loro flirt segreto? Non ci resta che attendere per scoprirlo.