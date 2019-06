Francesco Totti dice addio alla Roma: “Non è stata colpa mia” – VIDEO

Francesco Totti ha dato le dimissioni, ecco cosa ha detto

Francesco Totti si è dimesso dal suo ruolo di dirigente della Roma, lo ha annunciato lui stesso salone d’Onore del Coni.

Queste le parole dell’ex capitano giallorosso: “Ho annunciato con una mail al Ceo della societa’, oggi, le mie dimissioni da dirigente della Roma. E’ un giorno che speravo non sarebbe mai arrivato.”

Il famoso e stimato ex calciatore ha aggiunto: “Dico che non e’ stata colpa mia perche’ non sono mai stato coinvolto in un progetto tecnico. Il primo anno ci poteva stare, ma poi mi ero fatto delle idee chiare”

Totti ha poi concluso il suo discorso dicendo: “Il mio è un arrivederci, non è un addio alla Roma perché vista dall’esterno è impossibile tenere fuori Totti dalla Roma. Mi dà fastidio e da romanista non penso che possa succedere. Adesso prenderò altre strade, e nel momento in cui un’altra proprietà punterà forte su di me io sarà sempre pronto”.

Sara Fonte