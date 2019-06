Matteo Salvini, dagli States il promemoria alla UE sulla flat tax: “La tassa piatta si farà”

Matteo Salvini è a Washington per incontrare Mike Pence e Mike Pompeo, ma anche da oltreoceano non ha mancato di ribadire all’UE che la flat tax in Italia si farà

Matteo Salvini si trova attualmente a Washington per incontrare il vice presidente statunitense Mike Pence e il Segretario di Stato Mike Pompeo, ma nemmeno una visita ufficiale extraeuropea riesce a distogliere il Ministro dell’Interno dal braccio di ferro in atto tra Italia e Unione Europea sulla questione debito e infrazione. Nella fattispecie, Salvini ha garantito che in Italia la flat tax si farà, nonostante la volontà dell’Unione vada in tutt’altra direzione.

Matteo Salvini ribadisce l’attuazione della flat tax, il Ministro negli States per degli incontri ufficiali

La flat tax, in Italia, si farà? Assolutamente sì e non è una scelta. Si devono trovare le risorse necessarie, e questo- al massimo- porterà solo a uno slittamento sulle tempistiche previste. Lo ha assicurato il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, attualmente negli Stati Uniti d’America per incontrare il Segretario di Stato Mike Pompeo e il vice presidente Mike Pence. Anche da lì il leader del Carroccio ha lanciato le sue frecciatine all’Unione Europea, ribadendo che adesso il Governo italiano intende farsi ascoltare.

Matteo Salvini ribadisce l’attuazione della flat tax, le parole del Ministro su Cina, Russia e Usa

“L’Unione Europea ha ammazzato un popolo e spalancato le porte alla Cina. L’Italia non è la Grecia e Bruxelles se ne farà una ragione. Faccio parte di un governo che in Europa non si accontenta più delle briciole“, ha detto il Ministro. Salvini ha anche parlato della situazione della Cina e della Russia, allineandosi alla linea di pensiero di Trump sulla questione cinese. La Russia, nell’ottica del Ministro, deve tornare a dialogare commercialmente e politicamente con l’Occidente, piuttosto che essere lasciata a orbitare nella sfera di interessi di Pechino. Cosa pensa il Ministro dei rapporti tra Italia e Stati Uniti? “Il nostro Paese vuole tornare a essere nel continente europeo il primo partner della più grande democrazia occidentale. Dal taglio delle tasse al rilancio dell’economia locale vorrei che, chiaramente in piccolo, il governo italiano applicasse una ricetta come quella adottata dall’amministrazione statunitense, già dalla prossima manovra“.

Maria Mento