Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 Giugno 2019: l’Ariete può fare incontri, i Bilancia devono chiarire le cose in amore

Lunedì 17 Giugno 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Soprattutto in mattinata avrai una grande vitalità. Ricordo che la prima parte dell’anno è certamente più interessante della seconda, e quindi tutte le novità, tutte le esplorazioni, tutte le situazioni che possono poi portare anche altre condizioni buone devono essere sfruttate immediatamente, cioè tra primavera ed estate:; e questo vale anche per i sentimenti. Tra l’altro il mese di Luglio sarà un po’ acceso nelle discussioni a livello sentimentale, però Agosto può dare grandi soddisfazioni, quindi diciamo che da qui a due-tre mesi anche chi non ha un amore potrà trovare una bella emozione. Buone opportunità di fare incontri;

Toro. Per il Toro si affaccia una settimana importante. Ricordo che quelli che hanno un’attività imprenditoriale, che possono fare cose importanti nell’ambito del lavoro, adesso hanno di più ma avranno ancora di più tra Ottobre e Dicembre. Quello è il momento più importante anche, tra l’altro, per pensare a una conferma, a un progetto. Per esempio chi ha una bella storia d’amore la potrò confermare. Si rivoluziona, in questo periodo, anche il modo di concepire l’amore perché un po’ è stata rivoluzionata la tua vita, è cambiato tutto. Il tuo stile di vita è cambiato negli ultimi mesi, anche se non hai voluto. Insomma, necessità fa virtù;

Gemelli. Per il Gemelli questa settimana con Venere nel segno rappresenta un modo più simpatico di esporsi nei confronti degli altri e l’amore può essere foriero di buone novità. C’è da dire che nei contratti, negli accordi, sei sempre in attesa di qualche notizia. Questo è un anno che nella migliore delle ipotesi porta dei ritardi, nella peggiore addirittura dei contenziosi. Chi ha fatto un esame non è contento, vuole ripeterlo. Giovedì e venerdì giornate migliori. Incontri sentimentali favoriti;

Cancro. Perché ci sono tanti pensieri? Non per forza perché le cose non funzionano. Qualcuno può avere ricevuto anche una bella notizia. La realtà è che in questi giorni tu sei preoccupato per tutto, quindi sei preoccupato se hai iniziato un nuovo progetto perché non sai bene come andrà a finire, se hai cambiato ruolo o mansione perché ti trovi di fronte a delle cose che non hai mai fatto e vuoi farle al meglio. I Cancro si sentono osservati e giudicati e questo non è molto piacevole; poi sappiamo che il tuo è un segno zodiacale a volte anche molto polemico, e ora ti stai ripetendo giornalmente “Non devo entrare in polemica, devo essere buono. Non devo fare cose che non vanno fatte, non devo alzare polverone”. E tutto questo però porta una serie di tensioni che si riversano anche a livello sentimentale. Per fortuna Luglio sarà un mese di incontri e di novità.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone in questo periodo è fiero, orgoglioso e battagliero. Quando abbiamo buone stelle arriva la possibilità di mettere in cantiere buoni progetti, di avere nelle mani il timone della propria vita. Poi guidi tu, questo lo ribadisco sempre. Avere un oroscopo buono non significa per forza che tutte le cose non vanno bene, ma che tu hai la possibilità di guidare la partita. Quindi sei tu che comandi nel lavoro, sei tu che comandi in amore. Insomma in qualche modo anche se hai delle nuove storie adesso potrai decidere se vale la pena continuarle oppure no. Le uniche giornate sotto tono saranno quelle di giovedì e venerdì. Recupero generale;

Vergine. La Vergine è pronta a un grande scatto, a una grande partenza, ma questo è un periodo di riflessione più che di azione. E lo dico in modo particolare a tutti coloro che stanno cercando di cambiare qualcosa, anche di risparmiare. Per esempio, per questioni pratiche, proprio per far quadrare il bilancio, alcuni potrebbero pensare di cambiare casa oppure cercare di risparmiare, di prendere un affitto diverso, sottoscrivere un patto nuovo, proprio perché bisogna cercare anche di risparmiare energie. Credo che la maggioranza debba semplicemente sbloccare qualche emozione negativa. Arrivano buone risposte sul lavoro, soprattutto se ultimamente non ci sono state conferme ora possono arrivare;

Bilancia. La Bilancia ha un inizio di settimana un po’ faticoso. Un’incertezza che potrebbe estendersi anche alla situazione sentimentale, se non si sta attenti, anche perché come già ho detto altre volte molti Bilancia- in particolare quelli che hanno una crisi- a Luglio potrebbero dire o dentro o fuori. L’amore potrebbe occupare uno spazio più ampio nella vita di tutti i giorni, ma adesso non transigi: vuoi avere quello che desideri. Dubbi se ci sono due storie. In questo caso, o anche se c’ una storia in crisi, a Luglio si deciderà per un dentro o fuori definitivo;

Scorpione. Direi che questa è una settimana che produce un effetto rivalsa che vale la pena di seguire, ovvero adesso vuoi rivalerti di qualche silenzio, anche di qualche momento di stanchezza, di fatica fisica. Chissà quanti tra il 2017 e il 2018 hanno avuto anche problemi personali. Ora è il caso di rinnovarsi. Sappiamo che lo Scorpione ha due nature, una è molto romantica, intimista, timida, e l’altra governata da Marte è tutto il contrario, quindi tu spesso nella tua vita ti trovi a dover far fronte a due esigenze diverse: quella di arrabbiarti, innervosirti, pretendere le cose e l’altra che invece è molto più mite, forse anche più pigra. Lo Scorpione vive giornate di eccezionale pigrizia, poi un giorno cerca di mettere a posto tutto quello che ha abbandonato. Adesso bisogna pensare all’amore perché si sta avvicinando un Luglio molto importante da questo punto di vista.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha una settimana utile grazie a Giove favorevole. Quante volte vi ho detto “Non vi preoccupate, si cade in piedi”, e allora qualcuno ha già avuto delle notizie e altri le avranno nel giro di poco. È un momento in cui, se ci sono troppi galli a cantare, evidentemente tu vuoi avere un po’ più di chiarezza nella testa. Non ti va di metterti in gioco in condizioni di confusione, quindi anche se ti è stata fatta una proposta molto presto dovrai sederti a tavolino e capire cosa vogliono da te e che cosa tu vuoi dagli altri. Emozioni in corso. Giugno, Luglio e Agosto mesi importanti proprio per un rinnovamento sentimentale. C’è da aggiungere che non è che Giugno sia andato molto bene in amore, oppure tu sei scappato, hai cercato di evitare contrasti;

Capricorno. Si apre con la Luna nel tuo segno questa nuova settimana. Bella compagnia delle stelle che ti aiuta a recuperare forza almeno fino a mercoledì. Nuovi soci, nuovi lavori, magari si è sfaldato qualcosa negli ultimi tempi, o magari c’è stata anche una vendita. Fatto sta che molti devono ripartire da zero. Dopo la crisi di Marzo-Aprile c’è chi è tornato a fare pace e chi ha messo una pietra sopra un legame inutile. Il Capricorno quando dice basta è per sempre. Prima di dire basta ci mette mesi, forse anni, ma poi non torna sui suoi passi;

Acquario. L’Acquario sta vivendo una fase di grande trasformazione che non è facile da gestire. In effetti, soprattutto i lavoratori autonomi, in questo momento non sanno bene cosa fare. Magari sono semplicemente in attesa di novità. Certo, l’ultima cosa che faresti è quella di metterti a pregare qualcuno, oppure a cercare magari di ingraziarti una persona perché da questo punto di vista l’Acquario è un tipo molto indipendente, autonomo, sa che se chiede un favore poi in qualche modo deve ripagarlo. È una cosa che sto dicendo dall’autunno dell’anno scorso. Maggio è stato il mese delle grandi interruzioni, Giugno è il mese dei grandi recuperi. In amore ci sono ancora delle perplessità;

Pesci. Tutto quello che stai facendo adesso è importante e arriverà una bellissima conferma alla fine dell’anno, quindi anche coloro che l’anno scorso hanno iniziato un progetto in maniera un po’ sbandata, sbagliata, ora sono contenti di quello che hanno fatto. C’è però da chiarire una questione personale, magari anche legale. Un amico, una persona che stimavi potrebbe averti voltato le spalle. In qualche caso se ne è occupato proprio un avvocato di questo cambiamento, di questi disagio. Due giornate emotivamente molto forti saranno quelle di sabato e domenica. Non rinunciare ai sentimenti senza i quali non potresti vivere sereno.

Maria Mento