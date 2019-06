Romina Power e Romina Junior incrociano la Lecciso all’Hilton di Roma: è gelo tra loro

Romina Power e sua figlia Romina Junior sono state protagoniste di un incontro casuale con la rivale Loredana Lecciso, all'”Hotel Hilton” di Roma.

Che tra Romina Power e Loredana Lecciso non corra buon sangue, è cosa ormai nota. Le due “rivali in amore”, nonostante cerchino di evitarsi in tutti i modi, per uno strano scherzo del destino, spesso e volentieri si ritrovano ad incrociarsi lungo il loro cammino.

L’incontro all'”Hotel Hilton” di Roma

L’ultimo incontro, come riporta il sito “Dagospia”, è avvenuto ieri. L’ex moglie del cantante di Cellino San Marco e la figlia Romina Junior soggiornavano all'”Hotel Hilton di Roma”. Le due, uscite dalla loro stanza, si sono accorte della presenza di un set fotografico: dietro i flash, c’era lei, Loredana Lecciso. Romina e figlia, immediatamente, nel gelo più totale, si sono infilate nel bar privato del piano, per uscirne, scortate, qualche minuto dopo.

In una recente intervista, parlando proprio delle sue ex, Al Bano aveva auspicato la pace tra le due:

“Agli inizi del mio rapporto con Loredana si incontravano e parlavano. Poi hanno smesso, o meglio, Romina ha smesso di parlare a Loredana. Questo non mi è piaciuto. Dovrebbero incontrarsi e parlarsi perché ci sono verità che andrebbero chiarite e affrontate. Tutto però dipende da loro”.

Un sogno, quello di Al Bano, che al momento sembra essere irrealizzabile.

Maria Rita Gagliardi