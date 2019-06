Royal Family, il principe Philip avvertì Harry: “Non sposare Meghan”

Secondo l’ultima indiscrezione riguardante la Royal Family, il principe Philip cercò di avvertire Harry sul matrimonio con Meghan, Consigliando al giovane di non sposarla.

Qualsiasi immagine o video riguardante i duchi del Sussex è ormai uno spunto per discussioni, ipotesi, rumor e congetture. L’ultima occasione che i tabloid inglesi hanno sfruttato per generare del chiacchiericcio sulla nuova coppia della Royal Family è stata la cerimonia Trooping the Colour. In quel giorno le telecamere hanno ripreso uno scambio di opinioni tra il principe Harry e la moglie Meghan che è stato interpretato come un battibecco coniugale.

Il rampollo reale avrebbe redarguito la duchessa dicendole di non parlare durante l’inno di sua maestà. Intorno a questa scena durata pochi secondi è stata imbastita una rete di rumor, il primo riguardante il motivo per cui la Regina Elisabetta non avrebbe permesso la presenza del piccolo Archie.

Royal Family, il principe Philip non era d’accordo sul matrimonio tra Harry e Meghan

L’ultima indiscrezione riguarda il matrimonio tra i duchi del Sussex. Sembra infatti che il principe Philip non fosse d’accordo e che prima del grande passo avesse avvertito il nipote di non portare all’altare l’ex attrice di Suit. I due, infatti, hanno un ottimo rapporto e dopo aver capito che le cose tra lui e Meghan si stavano facendo serie, il principe di Edimburgo ha detto ad Harry: “Si esce con le attrici, non le si sposa”. Il suggerimento, sempre che ci sia davvero stato, non è stato colto da Harry che, innamorato, ha deciso di portarla sull’altare. Il marito della Regina, ciò nonostante, ha fatto di tutto per partecipare al matrimonio del nipote: in quel periodo infatti era in convalescenza per un’operazione all’anca.