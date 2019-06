Scoperta shock nel bagno di una catena di coffee shop: mamma trova una telecamera nascosta

Una giovane mamma scopre una telecamera nascosta nel bagno di un Costa Café, catena di coffee shop, mentre attendeva il figlio piccolo.

La famiglia Shah ha passato l’intera domenica nel centro commerciale di Riveside Retail Park di Chelmford (Inghilterra) per comprare il regalo di compleanno alla figlia. Dopo una mattinata di passeggiate per negozi e compere, la famigliola si è recata da Costa Café, store locale di una catena di coffee shop molto conosciuta in Gran Bretagna, per pranzare. Alla fine del pasto i bambini hanno espresso il bisogno di andare in bagno e la madre ha portato con sé il più piccolo.

Poco prima di usufruire del bagno, la donna ha scattato una foto ai servizi igenici del locale per offrire una prova delle condizioni igieniche carenti dei bagni pubblici in Gran Bretagna. Questa infatti partecipa all’iniziativa di denuncia di un’amica tesa ad ottenere maggiore pulizia nei bagni pubblici. Rivedendo la foto si è accorta che sopra il gabinetto c’era uno strano aggeggio.

Mamma trova una telecamera nascosta in bagno e la denuncia alla polizia

Stranita da quell’oggetto ha chiesto all’amica di cosa si trattasse e questa l’ha informata che si trattava di una telecamera nascosta. La donna allora ha chiamato immediatamente la polizia per denunciare quella che a tutti gli effetti è una violazione della privacy dei clienti del locale. Gli agenti hanno rimosso la telecamera nascosta ed hanno avviato un’indagine per capire da quanto tempo fosse piazzata lì, chi è il responsabile e quante persone erano divenute vittime inconsapevoli.

Intervistata da ‘Metro.co.uk‘, la giovane mamma ha dichiarato: “Quando ho capito che si trattava di una telecamera nascosta sono rimasta per qualche istante basita, perché non mi attendevo di trovarla e perché c’erano con me i miei figli”.