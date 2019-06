Bimbo di 4 anni annega in piscina: era in vacanza sull’isola di Kos con la sua famiglia

Tragedia sull’isola greca di Kos: un bimbo di 4 anni sarebbe annegato nella piscina di un albergo. Il piccolo, in vacanza con la sua famiglia, sarebbe andato in acqua mentre i genitori dormivano

Tragedia immane all’Atlantica Holiday Village, un resort che si trova sull’isola greca di Kos. Qui, sabato scorso, un bimbo di 4 anni è annegato in una piscina. Sconosciute le generalità del piccolo e dei suoi genitori: pare però che si tratti di una famiglia inglese che stava qui trascorrendo un periodo di vacanza.

Bimbo di 4 anni annega in piscina, è successo sabato scorso in un resort di Kos

Immane tragedia per una famiglia britannica in vacanza sull’isola greca di Kos. Una coppia ha perso il loro figlio: il bimbo, di 4 anni, è entrato nell’acqua di una piscina annegando subito dopo. Secondo quanto ha riportato Metro.co.uk, il terribile incidente sarebbe avvenuto, pare, mentre i genitori dormivano. Così, il piccolo sarebbe caduto in acqua e nessuno se ne sarebbe accorto in tempo per soccorrerlo. Il dramma si è consumato sabato mattina al resort Atlantica Holiday Village. Il bimbo dormiva insieme ai genitori ma si è svegliato prima di loro, recandosi in piscina. Non è chiara la dinamica dei fatti, e cioè se il piccolo sia volontariamente entrato in acqua o sia caduto finendo accidentalmente dentro la piscina.

Bimbo di 4 anni annega in piscina, i genitori arrestati per omicidio colposo: sono stati rilasciati

I genitori del piccolo, morto all’Atlantica Holiday Village di Kos, sono stati arrestati e successivamente rilasciati perché accusati di aver messo in pericolo la vita di un minore e di omicidio colposo. Insieme a loro è stato fermato anche il Direttore dell’albergo. Un portavoce della Polizia greca ha spiegato quale sia la prassi da seguire in tali casi: “È normale che i parenti più prossimi siano arrestati in tali circostanze ma, come sempre, non sono stati tenuti sotto custodia della polizia e sono stati immediatamente liberati“. Il Ministero degli Esteri inglese ha dichiarato di essere in contatto con le autorità dell’isola e di stare sostenendo la famiglia colpita da questa tragedia.

Maria Mento