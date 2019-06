Caso Prati, Eliana Michelazzo innamorata di Stephan Weiler: “Speriamo lasci la fidanzata”

Attraverso il suo profilo Instagram, Eliana Michelazzo rivela di essere innamorata di Stephan Weiler, il finto Simone Coppi.

Mercoledì scorso, a “Live Non è La D’Urso”, Eliana Michelazzo ha avuto modo di avere un faccia a faccia, nell’ascensore dello studio del programma, con Stephan Weiler, il modello svizzero che, secondo quanto da lei raccontato, le sarebbe stato spacciato per Simone Coppi, l’uomo, rivelatosi poi inesistente, con il quale ha intrattenuto una relazione amorosa virtuale, durata dieci anni.

Dopo l’incontro, che ha molto scosso Eliana tanto da ridurla in lacrime, l’ex agente di Pamela Prati ha postato una foto con Stephan su Instagram ed ha precisato che l’uomo non ha sporto denuncia nei suoi confronti. In una live, avvenuta sempre attraverso Instagram, Eliana ha rivelato di essersi “innamorata” del modello.

Eliana Michelazzo: “Mi piace, ma purtroppo è fidanzato”

Ecco cosa ha detto Eliana:

“Ragazzi è bellissimo, mi piace, purtroppo è fidanzato. Speriamo che si lasci, ditegli di lasciarsi. No, dai non si dicono queste cose, sono relazioni personali e non devo intromettermi. Niente, non c’è trippa per gatti con Stephan Weiler. Inutile che mi chiedete sempre di lui. Per me è bello come il sole. Io mi sono innamorata di lui anche perché è bello, però basta, devo dimenticarmelo, è fidanzato”.

Maria Rita Gagliardi