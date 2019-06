Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di martedì 18 giugno 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di martedì 18 giugno 2019..

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 18 giugno 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Parigi a tutti i costi”: Maya è una bella e giovane stilista di origine marocchina, che vive a Parigi da 20 anni. Maya sta finalmente per avere un avanzamento di carriera nella casa di moda in cui lavora quando, in seguito a un semplice controllo da parte della polizia, emerge che il suo permesso di soggiorno è scaduto. Nel giro di 24 ore, viene, quindi, espulsa e rimpatriata in Marocco. Tra pregiudizi e tradizioni culturali a cui non è più abituata, il ritorno a casa sarà per lei difficile e traumatico, e Maya farà di tutto per tornare in Francia. A seguire, il tg della notte.

Su Rai 2 va in onda la partita, valida per i Mondiali 2019 di calcio femminile, Italia-Brasile. In seconda serata, il documentario “Ziggy-Morgan racconta David Bowie”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, partendo da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Freedom-oltre il confine”. Subito dopo, una nuova puntata di “Confessione reporter”.

Su Canale 5 va in onda il film “La scuola più bella del mondo”: la scuola media toscana “Giovanni Pascoli” è in competizione per il premio di migliore istituto e il preside, per aggiudicarsi la vittoria, decide di invitare la classe di una scuola di Accra, capitale del Ghana. Con la complicità del correttore automatico del motore di ricerca, il bidello manda erroneamente l’invito. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Transformers”: la lotta tra il bene (gli Autobots) e il male (i Decepticons), dal pianeta Cybertron si e’ spostata sulla Terra, dove milioni di anni prima è caduto il Cubo di Energon, il potere supremo capace di infondere la vita ai Transformers. Sam Witwicky, nipote dell’esploratore che, per primo, durante una missione nel Circolo Polare Artico sul finire del 1800 ebbe a che fare con Megatron, il capo dei Decepticons, è l’unico che può aiutare Optimus Prime e i suoi Autobots a ritrovare il cubo e a distruggerlo, prima che finisca nelle mani dei nemici. Subito dopo, il film “L.A. Apocalypse – Apocalisse a Los Angeles”.

Su La 7 va in onda “Speciale l’aria che tira”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Piedipiatti”: due poliziotti indagano su una banda di narcotrafficanti. I loro modi rozzi e sconsiderati li porteranno a scoprire il vero insospettabile boss del traffico.

Maria Rita Gagliardi