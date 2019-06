Greta Thunberg marina la scuola? La pagella pubblicata da un quotidiano svedese riporta ottimi voti

A Greta Thunberg, tra le tante accuse mossegli, quella di essere solita marinare la scuola.

Troppo impegnata nella sua battaglia per salvare – a suo dire, secondo i detrattori – il pianeta.

In realtà, la pagella della inventrice dei ‘Fridays for Future’ semprerebbe smentire l’ipotesi o – quantomeno – sicuramente non può farci immaginare Greta Thunberg come una cattiva studentessa.

Il quotidiano svedese Dagens Nyheter ha infatti pubblicato la pagella della giovane paladina per l’ambiente, che ha concluso la scuola dell’Obbligo in una scuola di Stoccolma.

Greta Thunerg salta la scuola? I voti sono comunque ottimi

Per lei, su dicannove materie, ben quattordici “A”: il massimo dei voti nel sistema scolastico svedese, a testimonianza che la Thunberg è sicuramente una buona studentessa.

E se sì, è vero, non abbiamo avuto modo di sapere effettivamente quante assenze colleziona, Greta è soddisfatta per i propri risultati scolastici (“Ho veramente lottato per ottenere questi voti”, avrebbe detto al quotidiano svedese) ma ha ammesso che avrebbe fatto meglio se non avesse dato vita a questo movimento globale (con scioperi ogni venerdì).

L’anno prossimo Greta ha già annunciato di voler prendersi un anno sabbatico, per dedicarsi a pieno alle proprie lotte.

D’altra parte, il momento sembra davvero critico.

Le sconvolgenti immagini provenienti dalla Groenlandia lo testimoniano a pieno.