Porta dell’hashish alla fidanzata in carcere e viene arrestato: “Era il suo compleanno”

L’idea “romantica” di portare dell’hashish alla fidanzata in carcere per il suo compleanno è costato un arresto e l’obbligo di firma ad un uomo.

Qualche giorno fa un quarantenne si è avvicinato agli sportelli dei colloqui del carcere di Rebibbia attirando l’attenzione dei cani antidroga del carcere. Uno di loro ha cominciato ad abbaiargli contro ed ad annusarlo insistentemente, è stato a quel punto che gli agenti hanno capito che l’uomo poteva avere addosso della droga. Dopo la perquisizione hanno infatti scoperto che aveva una dose di hashish ben nascosta nelle mutante e lo hanno arrestato.

Porta hashish alla fidanzata: arresto convalidato

Durante l’udienza di convalida dell’arresto, l’uomo ha spiegato che quella dose di hashish non l’aveva portata a fini di spaccio ma era un regalo per la fidanzata che sta scontando una pena in carcere e che quel giorno faceva il compleanno: “Volevo farle una sorpresa” spiega infatti al giudice prima di ammettere candidamente: “Ho sbagliato, era il suo compleanno”.

La sorpresa del giudice, invece, è giunta nel momento in cui l’uomo ha spiegato che si mantiene grazie a due sussidi: “Vivo con le 300 euro della pensione di invalidità e da un mese anche con i 1.000 del reddito di cittadinanza. Vivo con la mamma e una sorella disoccupata in un alloggio del Comune spendendo 100 euro d’affitto”. Nonostante l’intento non fosse quello di spacciare, il giudice ha convalidato l’arresto. Il pensiero per la fidanzata gli costerà l’obbligo di firma alla caserma sotto casa e l’impedimento ad uscire di casa durante la notte.