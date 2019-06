Auto si ribalta e colpisce una vettura parcheggiata, morta a Messina una ragazza di 21 anni

Martina Carbonaro (21 anni) ha perso la vita questa notte sulla Via Consolare Pompea, a Messina. La giovane tornava a casa dopo aver partecipato a una festa di compleanno

Bruttissimo incidente stradale autonomo, questa notte, nella zona nord di Messina. Una vettura che trasportava quattro giovani, i quali stavano rincasando dopo aver trascorso la serata e parte delle notte a una festa di compleanno, si è ribaltata e ha poi interrotto la sua corsa schiantandosi contro un’altra vettura parcheggiata. Per una delle ragazze che si trovavano nell’abitacolo non c’è nulla da fare: si tratta di Martira Carbonaro, 21 anni.

Incidente stradale mortale a Messina, il sinistro avvenuto vicino alla Chiesa di Grotte

Questa notte, intorno alle ore 04:15, un terribile incidente stradale autonomo ha spento la vita della 21enne Martina Carbonaro. L’incidente è avvenuto a Messina, sulla riviera nord della città, nei pressi della Chiesa di Grotte. L’auto, con a bordo quattro ragazze, stava procedendo in direzione laghi di Ganzirri. Pare che la vettura sia uscita fuori strada e si sia ribaltata prima di colpire un’altra automobile parcheggiata, che ne ha fermato la corsa. Colpito anche un palo della luce. Per Martina non c’è stato nulla da fare: la giovane, ex studentessa del Liceo Bisazza di Messina, è morta sul colpo. Altre due sue amiche sono rimaste ferite. Le quattro ragazze avevano trascorso una serata spensierata a una festa di compleanno. La tragedia è arrivata quando si sono avviate sulla strada di casa.

Incidente stradale mortale a Messina, è la seconda tragedia dopo quella del 7 Maggio

Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata da Letteraemme, non era Martina Carbonaro a guidare l’automobile incidentata, una Fiat Panda di colore bianco, ma una delle sue amiche. La ragazza si trovava seduta sul sedile posteriore e l’impatto ha avuto la forza di sbalzarla lontano per delle decine di metri. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Si tratta della seconda tragedia che avviene nel giro di poco sulla Via Consolare Pompea: il 7 Maggio scorso aveva perso la vita Margherita Rosso, 24 anni, la nipote di Monsignor Cesare Di Pietro (Vescovo ausiliare di Messina).

Maria Mento