Bambini vengono trascinati via dalle onde del mare, migrante li salva: tragedia evitata a Latina

A Latina due bambini sono vivi grazie all’intervento di un migrante, che si è tuffato in mare e li ha strappati alle onde agitate. I piccoli hanno rischiato di essere trascinati via

Si chiama Omar Amin, ha 23 anni, è un migrante egiziano ospite di un centro di accoglienza di Latina e sabato scorso ha salvato la vita a due bambini. I piccoli hanno rischiato di essere trascinati via dalle onde di un mare quasi in tempesta ma il giovane, non appena si è reso conto della loro difficoltà, si è tuffato in acqua e li ha riportati a riva.

Migrante salva due bimbi tuffandosi in mare, è successo domenica a Latina

La persona giusta arrivata al momento giusto. Questo è quello che si potrebbe dire della vicenda, a lieto fine, che ha coinvolto Omar Amin, ragazzo egiziano di 23 anni, e due bambini che hanno rischiato di morire. È successo domenica, nelle acque del Mar Tirreno che bagna Latina. Omar è un richiedente asilo attualmente ospitato in un centro di accoglienza di Latina e domenica scorsa, intorno alle ore 12:00, stava passeggiando nelle zone di Rio Martino. A un certo punto, si è reso conto che due bambini erano in acqua e stavano chiedendo aiuto perché non riuscivano a tornare a riva. Omar si è tuffato prontamente, senza nemmeno togliersi i vestiti, e li ha salvati. I bambini sono due fratellini: un maschietto di 6 anni e una femminuccia di 8 anni. Stavano giocando quando un’onda un po’ più forte delle altre li ha trascinati via.

Migrante salva due bimbi tuffandosi in mare, il bel gesto di Omar Amin

Molti i bagnanti presenti in spiaggia che si sono accorti del gesto coraggioso compiuto da Omar Amin. Una volta tornati a riva e accertate le buone condizioni di salute dei bambini, solo molto spaventati, tutti hanno voluto ringraziarlo. Amir, però, ha voluto evitare il clamore, e si è subito incamminato per tornare al centro che lo ospita, un centro di accoglienza gestito dalla Cooperativa Astrolabio. Come a dire che il bene si fa ma non si dice. “E’ stato un bel gesto – ha rivelato ai giornalisti Pina Vallerotonda, membro della cooperativa– ma Omar è molto timido e so che ha preferito tornare subito a casa, solo oggi ci ha detto di aver anche perso il suo telefono in acqua”.

Maria Mento