Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 Giugno 2019: lo Scorpione deve cercare serenità, il Sagittario ha carta bianca

Martedì 18 Giugno 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Più che un vero blocco in questi giorni c’è un’attesa, un’attesa che non è ripagata da notizie concrete e quindi molti dei progetti che sono nati di recente– quante volte ve l’ho detto- sono part-time, ovvero sono anche entusiasmanti ma nascono e finiscono. Di solito si dice “Da cosa nasce cosa”: il vero problema dell’Ariete è che ultimamente da cosa non è nata cosa e quindi sei un po’ preoccupato per l’ultima parte dell’anno. In effetti è molto importante adesso cercare di risolvere qualche problema, magari anche di avvantaggiarsi per la seconda parte dell’anno, quindi io consiglio a tutti quelli che hanno avuto un problema, oppure che stanno prendendo un po’ troppo tempo, di non esagerare ecco perché bisognerebbe già pensare adesso a quello che si andrà a fare nella seconda parte di questo 2019, senza troppe remore, senza troppa delicatezza. Posso pensare anche che chi non è più contento di fare un certo tipo di lavoro, alla fine dell’anno dica stop o comunque cambi vita. C’è comunque, pensiamo al quotidiano, una grande voglia di rivalsa quindi adesso è proprio il momento di farti sentire e credo che ci sia stato modo anche per parlare di te, soprattutto se da tempo eri rimasto un po’ dietro le quinte;

Toro. Il Toro a volte riconosce che un amore è finito, a volte riesce a voltare pagina senza la paura di soffrire, ma ricordiamo che il Toro difficilmente si stanca delle abitudini, perché poi in fondo quella che per molti segni zodiacali è un’afflizione- appunto l’abitudine- per il segno del Toro è in fondo una sicurezza. Quanti Toro hanno trascinato un legame per tempo solo per la fatica o la noia di andarsene a cercare un altro? Però adesso, con Urano nel segno, tutta questa situazione cambia perché non sei più comprensivo come prima. La cosa incredibile è che non sei più comprensivo nei confronti di te stesso, quindi non giustifichi più certe azioni. Hai bisogno di liquidare ciò che non ti piace, cioè che non va. Novità per il lavoro, per la vita di tutti i giorni, causate anche da eventi. L’inizio dell’anno ha portato per molti Toro un cambiamento di vita anche non desiderato ma che bisogna affrontare;

Gemelli. L’amore può salvare dalla stanchezza, dal nervosismo, accumulati nell’ambito del lavoro, dove- come spiegavo anche ieri- nella migliore delle ipotesi c’è una notizia che tarda ad arrivare, nella peggiore addirittura ci sono stati dei problemi, allora bisogna mettere in mezzo un avvocato per risolverli. In effetti qualche segno resta un po’ afflitto quando ci sono delle grandi preoccupazioni. Il segno dei Gemelli di solito cambia idea, oppure fa altro, quindi cerca di distrarsi. Ma adesso non è così facile distrarsi: è questo il vero problema;

Cancro. A parole non credi nella rivalità tra gli individui, però nelle idee sei sempre un segno piuttosto accomodante. Io credo per che poi ti lasci trascinare dalla provocazione, e allora anche se ricerchi la stabilità ogni tanto ti trovi nel mezzo di una bella polemica. Attenzione a questa facile ironia che può diventare un boomerang, e soprattutto in questi giorni attenzione a non riversarla troppo in amore perché una persona potrebbe essere diciamo un po’ troppo lontana da te e magari prendere in maniera sbagliata alcune cose che tu dici anche sotto forma di gioco;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. In questi giorni puoi accettare un nuovo incarico e se già lo hai accettato puoi fare e disfare a tuo piacimento. Conta sempre la capacità di azione. Diciamo che l’oroscopo segnala il momento in cui si può riprendere il comando della propria vita, ma poi come si guida è un fatto personale, perché è chiaro che in un oroscopo buono possiamo leggere due strade, due percorsi: quello dell’innovazione, che aiuta a ottenere vantaggi immediati, e quello della rielaborazione, che permette magari di studiare strategie a lunga scadenza e anche di evidenziare errori fatti nel passato. Non andare troppo di corsa. In amore, Giugno, Luglio e Agosto soprattutto saranno mesi di grande rilevanza;

Vergine. La Vergine per le questioni di carattere sentimentale è un po’ sotto pressione, quindi immagino che Giugno non sia stato un grande mese. Se hai una bella relazione non è che si sia scalfita, però evidentemente la tua testa stava altrove. Addirittura qui si pensa a un cambiamento, a un trasferimento che può riguardare anche parte della famiglia, quindi adesso bisogna riavvicinarsi a una persona che magari è stata un po’ lontana. A volte, proprio quando ci si riavvicina dopo un periodo di lontananza che non si è più abituati a stare insieme e bisogna ricucire uno strappo o magari ritrovare un po’ di intimità. Le giornate di giovedì e venerdì saranno influenti per tutto;

Bilancia. La Bilancia sta cercando rapporti coinvolgenti ed equilibrati. Giovedì e venerdì saranno giornate più facili, ma credo sia utile aspettare a muoverti per non creare piccoli disagi che possono riversarsi in amore. Tutti coloro che hanno una storia difficile, complicata, stralunata, a Luglio potrebbero seriamente metterla in discussione oppure- se ami tanto una persona- comunque potresti chiederle “Voglio stare un po’ per conto mio. Posso?”, e allora questo atto di indipendenza non deve essere preso come un momento di disamore; solo che hai bisogno di respirare, hai bisogno di stare un po’ sereno perché nel corso degli ultimi mesi davvero sei stato sotto pressione;

Scorpione. Buongiorno Scorpione. Non sono pochi quelli che già dalla fine di Maggio hanno dovuto fare una sorta di riunione di famiglia o di lavoro per capire cosa tagliare e cosa risparmiare. Poi c’è stato un piccolo problema fisico, in casi gravi negli ultimi due anni, in casi meno gravi posso dire che le ultime settimane sono state giù di tono. Per tanti motivi diversi lo Scorpione deve recuperare un po’ di serenità. Sabato e domenica saranno giornate interessanti per le relazioni d’amore ma Luglio– che è ormai alle porte- eccelle da questo punto di vista, quindi ci saranno molte risorse, forse anche una bella complicità ritrovata, e la possibilità di trovare l’amore o ricucire uno strappo.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Per te non è raro allontanarti da tutto ciò che stanca ed è ripetitivo. Addirittura, io dico sempre anche a chi ha sposato una persona del Sagittario di non essere in pena se ogni tanto questa persona vaga, o si allontana. Non è detto che scappi di casa, ma la realtà è che ogni tanto tu vuoi capire di poter decidere da solo e tutti i Sagittario che si sentono afflitti da decisioni familiari, da un atteggiamento un po’ troppo conservatore che è stato accumulato e che magari viene affrontato ogni volta che si incontra una persona che la pensa diversamente, stanno male. Progetti favoriti nel lavoro proprio in termini di libertà. Adesso potresti accettare una persona che ti dica “Va bene, vieni qui e fai come vuoi”, o comunque hai carta bianca. Se lavori come dipendente al momento ti trovo un po’ critico proprio per tutta questa serie di ragioni che ho appena spiegato;

Capricorno. Il Capricorno non deve pensare solo all’amore ma, anzi, adesso dovrebbe pensare un po’ di più al lavoro. Martedì e mercoledì sono due giornate interessanti per trattare, portare avanti qualche iniziativa, e il fine settimana potrà dare qualcosa di più. Sei molto concentrato sull’attività, tanto che la situazione sentimentale va un pochino in secondo piano. Attenzione a non discutere, a non litigare. Se, per esempio, fino a qualche tempo fa tu sei corso appresso a qualcuno, adesso potresti stancarti ed entro Luglio pensare che non sia giusto perdere tanto tempo;

Acquario. L’Acquario in questi giorni è un po’ irascibile, forse anche un po’ nervoso, e ci sono dei momenti in cui ti importa tanto di tutto e altri momenti in cui vorresti scappare lontano. Questa insofferenza riguarda un pochino il lavoro ma anche la vita sentimentale oppure adesso, in generale, sei un po’ chiuso nelle tue ragioni. Dovresti aprirti un po’ di più, sorridere un po’ di più, viaggiare;

Pesci. Con questo oroscopo si può fare qualcosa per superare la pigrizia degli ultimi tempi. Pigrizia che è sopraggiunta perché non ci sono grandi stimoli. Molto importante il mese di Luglio per l’amore, per stare accanto a una persona ed eventualmente ci sia stata una separazione per cercare qualcosa di nuovo. Sei diventato un po’ più fatalista. Attenzione alle dispute che possono essere aperte con il segno del Leone e con il Capricorno;

Maria Mento