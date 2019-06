Pamela Prati si scaglia contro il suo ex avvocato: ecco cosa ha detto – VIDEO

L’ex avvocato di Pamela Prati le ha rovinato la reputazione? Ecco cosa ha detto la showgirl

Pamela Prati continua a far parlare di sé, la soubrette ha attaccato il suo ex avvocato, Irene Della Rocca, dopodiché ha svelato la verità in merito alla mancata ospitata alla scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso.

La Prati, in un esposto depositato presso l’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, ha detto: “La mia reputazione è rovinata, proprio mentre stavo faticosamente cercando di proteggerla.

La showgirl ha spiegato di non aver chiesto lei di ricevere un compenso per l’ospitata a Live: “Le ripercussioni sulla mia immagine, dopo che Barbara D’Urso ha raccontato in diretta che i miei legali avevano fatto questa richiesta economica, sono state pesantissime e gravissime. Quel gesto andava contro tutto quello che avevo sempre predicato e contro l’operato dell’avvocato Caputo, che aveva mandato una lettera di diffida da me firmata in cui si specificava che la mia eventuale partecipazione (all’ultima puntata, non a quella) sarebbe stata a titolo gratuito.

E ancora: “Non biasimo la D’Urso, non biasimo il pubblico, ma sono rimasta colpita dalla totale assenza di decoro professionale dell’Avv. Della Rocca“

A detta sua il suo ex legale negli ultimi mesi pensava più ad apparire in televisione che a tutelarla.

Sara Fonte