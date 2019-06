Tremori per la Merkel durante un incontro istituzionale, il video spaventa la Germania

Momenti di panico per lo stato di salute di Angela Merkel questo pomeriggio durante l’incontro con il neo presidente ucraino: la cancelliera è stata colta da un tremore incontrollato, ma ha minimizzato.

Quest’oggi la cancelliera Angela Merkel ha ricevuto in parlamento, a Berlino, il neo presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj. I due si sono incontrati all’esterno per una stretta di mano in favore delle telecamere e per la tradizionale cerimonia in cui vengono suonati i tradizionali inni nazionali dei due Paesi che stanno effettuando l’incontro diplomatico.

Proprio mentre riecheggiava l’inno Das Lied der Deutschen, la cancelliera ha cominciato a tremare come una foglia, non riuscendo a fermarsi. In diversi istanti la Merkel ha giunto le mani come a voler controllare il tremore, ma senza riuscirci. Le immagini, trasmesse in diretta dalle televisioni tedesche hanno fatto sorgere non poche preoccupazioni tra i cittadini ed i media locali.

Tremori, Angela Merkel sdrammatizza: “Come vede sto bene”

Conclusi gli inni, la cancelliera ha accompagnato l’ospite al palazzo come nulla fosse. Chiuse le porte è cominciato un incontro bilaterale il cui obiettivo è quello di rafforzare l’intesa economica e politica tra i due Paesi. Concluso l’incontro diplomatico i giornalisti presenti alla conferenza stampa in programma si sono innanzitutto sincerati delle condizioni della cancelliera, chiedendo spiegazioni di quanto successo qualche ora prima. Angela Merkel ha ostentato sicurezza e con serenità ha risposto: “Ho bevuto tre bicchieri d’acqua e, come può vedere, ora sto molto bene”. Non si sa, dunque, a cosa fossero dovuti quegli improvvisi ed incontrollabili tremori, possibile in ogni caso che si trattasse di brividi causati da un semplice stato febbrile.