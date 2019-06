La Boldrini ancora all’attacco sulla questione Tampon Tax: “Bisogna abbassare l’Iva sugli assorbenti. Il governo non vede le discriminazioni che colpiscono le donne”

L’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, continua il suo personale attacco al governo gialloverde sulla questione della Tampon Tax: “Il governo non sta facendo nulla di buono, né per gli uomini né per le donne”.

Laura Boldrini ancora a muso duro contro il governo sulla questione della Tampon Tax. Secondo l’ex presidente della Camera, ora deputata di Liberi e Uguali, sarebbe doveroso abbassare l’Iva sugli assorbenti e su tutti i prodotti igienici femminili. Per la Boldrini, gli assorbenti sono beni di prima necessità e non possono essere tassati al 22% come beni di lusso: “Il ciclo non è un lusso. Il costo degli assorbenti non è un problema che riguarda solo le donne ma l’economia di tutta la famiglia, compresi gli uomini”.

Laura Boldrini: “Questo governo non sta facendo nulla di buono, né per gli uomini né per le donne”

La Boldrini in un’intervista a ‘Today’ ha rilasciato dichiarazioni pesanti contro l’attuale governo gialloverde: “Questo governo non sta facendo nulla di buono, né per gli uomini né per le donne. Si rifiuta, poi, di vedere le discriminazioni che colpiscono in particolare le donne e non fa nulla per rimuoverle”.

La Boldrini ha ringraziato Pippo Civati per aver avuto “il merito di aver iniziato una battaglia che tutti e tutte abbiamo il dovere di portare avanti”. La deputata di Liberi e Uguali qualche settimana fa ha manifestato davanti a Montecitorio sulla questione dell’abbassamento dell’Iva sugli assorbenti, schierandosi in prima linea con l’associazione ‘Onda Rosa’, che ha lanciato una petizione sul sito Change.org sulla questione.