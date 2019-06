Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di mercoledì 19 giugno 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di mercoledì 19 giugno 2019..

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 19 giugno 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la partita valida per gli Europei Under21 Italia-Polonia. In seconda serata, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Qualcosa di speciale”: per affrontare la perdita della moglie, Burke Ryan ha scritto un libro su come superare i problemi legati alla solitudine. Il successo inaspettato lo ha trasformato in un vero e proprio guru dell’elaborazione del lutto. Durante un viaggio per una conferenza a Seattle, Burke si innamora di una donna arrivata per assistere ai suoi seminari. Scoprirà così di non aver mai fatto realmente i conti con la morte della consorte. A seguire, una nuova puntata di “Realiti”.

Su Rai 3 spazio alle inchieste di “Chi l’ha visto?”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film cult “Forrest Gump”: Forrest Gump è un ragazzo del Sud, un po’ tardo, che parla lentamente e che, grazie alla sua bontà e a un inguaribile ottimismo, diventa una star del football, un eroe di guerra, un atleta, un milionario e sposa anche la ragazza dei suoi sogni. Nel corso della sua vita Forrest ha l’opportunità di conoscere i grandi leader del suo tempo, da Nixon a Lennon; di viaggiare dal Vietnam a Washington, dalla Repubblica Cinese a Londra, a New York. A seguire, il film “Quicksand”.

Su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Tutti pazzi per l’oro”: Ben “Finn” Finnegan è ossessionato da un’idea fissa: ritrovare la leggendaria e inestimabile “dote della regina”, perduta in mare nel 1715. A questo scopo ha dedicato tutta la sua vita, al punto da mandare a rotoli il matrimonio con Tess. Ma proprio quando quest’ultima sta rifacendosi una vita lavorando sul mega-yacht del miliardario Nigel Honeycutt, Ben trova un indizio importante e convince Nigel a farsi imbarcare. Sulle loro tracce si mette, però, Moe, l’ex maestro di Ben. In seconda serata, il film “Shark Killer”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su TV8 il film cult “Notte prima degli esami”: Luca e i suoi amici si preparano ad affrontare il vecchio esame di maturità degli anni ’80. La fortuna sembra voltare loro le spalle: in particolare a Luca, che litiga con il professore di lettere, poi membro interno della commissione esaminatrice; quindi conosce Claudia e se ne innamora, ma lei e’ gia’ fidanzata con un giovane energumeno.

Stasera in TV, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di mercoledì 19 giugno 2019

Rai 1

20:30 Calcio, Europei Under 21 – Prima fase, 2a giornata (Girone A): Italia-Polonia

23:20 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Qualcosa di speciale (film)

23:15 Realiti

Rai 3

21:20 Chi l’ha visto?

0:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

21:27 Forrest Gump (film)

0:32 Quicksand (film)

Canale 5

21:20 Live non è la D’Urso

01:30 Tg5

Italia 1

21:20 Tutti pazzi per l’oro (film)

23:45 Shark Killer (film)

La 7

21:15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

0:10 Otto e mezzo

Tv8

21:35 Notte prima degli esami (film)

23:30 La dura verità (film)

Iris

21:00 Il sipario strappato (film)

23:35 Alfabeto

Cielo

21:20 Attacco glaciale (film)

23:05 La ragazzina (film)

Maria Rita Gagliardi