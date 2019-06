Grande Fratello 16 news, Erica Piamonte: “Con Gaetano la storia d’amore non è mai iniziata”

Attraverso una diretta Instagram, Erica Piamonte, concorrente del “Grande Fratello 16”, parla del rapporto che la lega al compagno d’avventura Gaetano Arena.

Protagonista, almeno così sembra dal video postato su Instagram, di una storia d’amore con Giamarco Onestini, compagno d’avventura al “Grande Fratello 16” (ve ne abbiamo parlato qui), Erica Piamonte, attraverso una diretta social, ha parlato del rapporto che, attualmente, la lega a Gaetano Arena, altro concorrente del “GF”.

Con Gaetano, ha spiegato Erica, nonostante qualche effusione nella Casa, la storia d’amore non è mai partita:

“Con Gaetano mi sono chiarita, gli ho spiegato delle cose che non credo abbia recepito, ma io ho capito che non siamo fatti per stare insieme, non è che è finita, diciamo che non è mai iniziata”.

Erica Piamonte: “Gaetano non fa per me”

E ancora:

“Quando sono uscita ho riguardato i video e non mi son piaciuti, se devo iniziare un rapporto – che sia amore, amicizia, o quel che è – voglio che sia bello fin dall’inizio, non voglio un rapporto che inizia male, mi sono rotta le scatole di perdonare chi non lo merita e di essere troppo buona. Io non penso che Gaetano sia un cattivo ragazzo, ma alcune cose non mi sono piaciute e non riesco a passarci sopra. A 30 anni so cosa voglio e cosa non voglio, e adesso ho capito che lui non fa per me”.

Maria Rita Gagliardi