Grande Fratello 16 news, Gianmarco Onestini e Erica Piamonte si baciano su Instagram…stanno insieme?

Gianmarco Onestini e Erica Piamonte, concorrenti del “Grande Fratello 16”, potrebbero essere una coppia.

Gianmarco Onestini e Erica Piamonte, concorrenti del “Grande Fratello 16”, potrebbero essere una coppia. I due, che già all’interno della Casa avevano dimostrato di avere un certo feeling (anche se Erica aveva instaurato una relazione sentimentale con il coinquilino Gaetano), ieri hanno sorpreso i loro followers su Instagram, postando un video nel quale ballano insieme, con fare sensuale, e si danno un bellissimo bacio. Il bacio in questione, però, non è ben visibile, dato che l’inquadratura si allarga e fugge verso l’orizzonte. Che i due abbiano lasciato intendere qualcosa che, in realtà, non è? Ad ora, non è dato saperlo.

La reazione di Luca Onestini

Il video non è passato inosservato agli occhi di Luca Onestini, ex concorrente del “Grande Fratello Vip” e fratello di Gianmarco, che lo ha commentato, scrivendo un ironico: “Biricchini”. Erica, dal canto suo, nonostante l’insistenza dei fans, non ha voluto specificare se con Gianmarco sia nata davvero una bella storia d’amore, ma si è limitata a scrivere: “Adoro! Le vere risate #loamo #positivevibes”.

Che sia nata davvero una coppia? Attendiamo le prossime settimane, per averne la certezza. Restiamo, come sempre, connessi!

Maria Rita Gagliardi