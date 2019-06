Incidente per William e Kate, travolta una donna. L’80enne è in condizioni critiche

Una vedova di 80 anni è in gravi condizioni in ospedale dopo un incidente che ha visto coinvolto il mezzo sul quale viaggiavano William e Kate.

Il Duca e la Duchessa di Cambridge si stavano dirigendo a Windsor per presenziare ad una cerimonia lunedì scorso, quando una motocicletta della polizia che faceva parte della loro scorta è stata coinvolta in una collisione con la vittima.

La donna è stata portata in ospedale in condizioni critiche, come dichiarato da Scotland Yard. Il duca e la duchessa sono “profondamente preoccupati e rattristati” per quello che è successo e si sono subito messi in contatto con la donna, che è stata successivamente identificata con il nome di Irene Mayor.

E’ il terzo incidente in poche settimane per la Royal Family

La coppia ha anche inviato dei fiori. La figlia di Irene, Fiona, che vive nelle vicinanze, ha detto: “Ha molte ferite. Al momento le sue condizioni sono stabili”.

La polizia locale sta indagando sulle cause che hanno portato all’incidente: lo riporta il quotidiano “Metro”.

“I nostri pensieri sono con la donna ferita, la sua famiglia e le persone colpite dall’incidente – si legge in una nota di Kensington Palace – Il Duca e la Duchessa di Cambridge erano profondamente preoccupati e rattristati dall’incidente di lunedì pomeriggio”.

E’ l’ennesimo incidente che coinvolge un membro della Famiglia Reale, dopo quelli che hanno visto protagonisti il principe Filippo e il Duca di Kent, Edoardo.