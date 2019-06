Melissa Satta e Tommy Chiabra stanno insieme? La smentita – VIDEO

Melissa Satta volta pagina con Tommy Chiabra dopo Boateng?

Melissa Satta dopo la fine del suo matrimonio con Kevin-Prince Boateng ha voltato pagina con Tommy Chiabra?

I due sono stati pizzicati insieme dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, a Firenze. In una delle foto pubblicate dalla nota rivista si vede l’imprenditore che prende sulle spalle la bellissima showgirl. Sta nascendo l’amore tra loro?

A fare chiarezza in merito al loro attuale rapporto ci ha pensato l’ex velina di Striscia la notizia sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole: “Mi sveglio stamattina e trovo delle mie foto su Chi, foto per strada nulla di che… con un mio amico di vecchissima data, ex di una mia amica. Assurdo!!!”

La Satta ha aggiunto: “Ero a Firenze per lavoro come avete visto dalle foto pubblicate da me nei giorni scorsi, siamo usciti a cena con un gruppo di persone, ma ovviamente questi giornalisti cercano sempre di trovare lo scoop dove non c’è!”

L’ex velina ha concluso dicendo: “Sono una donna come tutte le altre che ha voglia di stare in serenità con amici e godersi il tempo libero, niente di più. Ma trovo terribile che io debba giustificarmi da queste finte storie creare solo per vendere qualche copia in più, ed ancora più imbarazzanti gli innumerevoli siti che le riprendono.”

Sara Fonte