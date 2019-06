La nipotina di Lady Diana scatena tutti: l’esordio mondano è già un successo

Ha esordito alle corse dei cavalli più famose al mondo Kitty Spencer, nipotina di Lady Diana, con un abito bianco che ha stregato tutti

Si torna a parlare di Lady Diana grazie ad una sua stretta parente di soli 28 anni. E’ la nipote Kitty Spencer che ha catalizzato l’attenzione su di sè per il suo mix di bellezza, fascino ed eleganza uniti ad un atteggiamento decisamente ribelle e grintoso. E’ ad un evento mondano che in tantissimi hanno notato come la Spencer sembra aver ereditato diverse caratteristiche dall’indimenticabile Diana: Lady Kitty ha infatti debuttato, vestita con un incantevole abito bianco, alle corse dei cavalli più famose del mondo.

Fidanzata con un miliardario 60enne?

La 28enne, che secondo indiscrezioni sarebbe sentimentalmente legata ad un miliardario 60enne, ha scelto di andare controcorrente rispetto all’azzurro scelto dalla royal family per quest’anno ad Ascot. Influencer e musa di Dolce&Gabbana, Kitty ha tutte le carte in regola per far parlare di sè: tra le altre cose è anche madrina di diverse associazioni e all’evento mondano, al quale erano presenti anche la Regina Elisabetta e Kate Middleton, è stata quella che più si è fatta notare. A dispetto della sua attività di influencer sui social, dove conta 460mila follower e dove i protocolli vengono tutt’altro che rispettati andando a raccontare anche i backstage degli eventi mondani, alle corse dei cavalli la Spencer ha invece dimostrato di sapersi comportare con i dovuti modi.