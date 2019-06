Pamela Prati assente oggi a Live – Non è la D’Urso – VIDEO

Pamela Prati non sarà presente stasera in puntata a Live – Non è la D’Urso

Da giorni non si fa che parlare dell’ospitata di Pamela Prati a Live – Non è la D’Urso, nella puntata che andrà in onda oggi 19 giugno su Canale 5.

La sua presenza a Live – Non è la D’Urso sembrava essere una certezza, le cose però non stanno più così. La showgirl non sarà presente in puntata, a svelarlo è stato Panorama.

Sul sito si legge: “Secondo quanto risulta a Panorama.it, l’ex soubrette del Bagaglino e la sua legale, l’avvocato Lina Caputo, non saranno in studio mercoledì sera e hanno rifiutato l’invito della produzione”.

I telespettatori non vedevano l’ora di assistere al confronto tra la Prati e Barbara D’Urso, ma ancora una volta l’ospitata è saltata. Come mai la showgirl ha cambiato idea? Lo scopriremo.

Sara Fonte