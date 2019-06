Il paracadute non si apre, la ragazza filma il terribile volo nel vuoto

Una ragazza è uscita miracolosamente illesa da un lancio con il paracadute, dopo che questo non si è aperto. Il video mostra come è riuscita a salvarsi

Lo aveva fatto centinaia di volte ma qualcosa non è andato a buon fine. Ha vissuto istanti di puro terrore una ragazza che dopo essersi lanciata con il paracadute, nelle ultime fasi che precedono l’atterraggio, si è resa conto che non si apriva. Non era la prima volta per la 28enne, con alle spalle moltissimi lanci nel vuoto ma che questa volta ha rischiato la vita, salvandosi miracolosamente. Il tutto è stato ripreso da una telecamera montata sul suo caschetto che ha filmato i drammatici istanti della caduta e l’atterraggio dal quale è incredibilmente uscita incolume.

Tremendo volo nel vuoto per la paracadutista

Tutto grazie alla prontezza di riflessi della giovane la quale, resasi conto che il paracadute non si apriva, ha cercato un modo per frenare la caduta: ha azionato la vela di emergenza che però non si è sganciata completamente. L’imprevisto che ha colto la 28enne di sorpresa stava per costargli davvero caro e probabilmente la ragazza ha seriamente temuto di morire vedendo il suolo avvicinarsi sempre più. Ma grazie alle due vele afflosciate l’una sull’altra lo schianto è stato meno tremendo del previsto: sul posto, un campo nel territorio di Reggio Emilia, sono immediatamente arrivati i soccorsi che hanno trovato la ragazza sotto shock ma completamente illesa. Il filmato dell’accaduto è stato in seguito caricato sul web diventando virale e potrà essere utilizzato anche per comprendere meglio come comportarsi in analoghe situazioni di emergenza.