La storia di Rebecca, a 70 anni e nonostante l’artrosi campionessa di body building

La passione vincente di Rebecca: nonostante i problemi di artrosi che la affliggono da anni, a 70 anni continua ad essere una campionessa di body building.

La passione di Rebecca per il body building è stata tardiva: la prima volta che è entrata in una palestra aveva 33 anni e veniva dal parto del suo terzo figlio. Decisa a scolpire il suo fisico e migliorare le sue condizioni di salute, la donna si è sottoposta ad una visita medica di rito ed ha avuto una brutta notizia: era affetta da artrite reumatoide e non avrebbe potuto partecipare alle competizioni.

Incurante dell’avviso del medico, Rebecca ha deciso di provarci in ogni caso, anche se questo avesse dovuto peggiorare i suoi dolori. Il risultato di questa forza di volontà è stato incredibile visto che la donna ha vinto competizioni nazionali (categoria over 35) per tutti gli anni ’80 e nei primi anni ’90, battendo spesso donne più giovani di lei. Anche ora che ha 70 anni non rinuncia all’allenamento costante ed alle gare.

Raggiunta dai tabloid britannici per questo suo record e per l’esempio di determinazione mostrato, Rebecca dice con fierezza: “Una volta il mio medico mi disse: ‘Le consiglio di piantare fiori, perché non parteciperò ad un contest di body building’, bhe l’ho fatto e continuo a farlo. Ho ancora l’artrite reumatoide”.

La sua scelta non è stata priva di conseguenze: oggi ci sono giorni in cui tutto il fisico le fa male e giorni in cui va un po’ meglio, ed i sintomi dell’artrite sono peggiorati. Ciò nonostante Rebecca non ha rimpianti, contenta di aver fatto ciò che desiderava per gran parte della sua vita: “Io credo che se non lo usi lo perdi (il corpo)”, quindi ha aggiunto: “Mi ha mantenuto in forma (il body building) ed ha aggiunto pepe al mio matrimonio. D’altronde mio marito è più giovane di 14 anni”.