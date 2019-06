Scoperta nuova specie di felino in Corsica? Tabloid inglesi parlano del gatto-volpe

In Corsica sono sicuri di aver scoperto una nuova specie di felino: si tratta di un gatto selvatico che presenta alcune caratteristiche di una volpe.

Da anni in Corsica cercavano di identificare quella che sembrava a tutti gli effetti una nuova specie di felino. Questi animali dall’aspetto di un comune gatto domestico, presentano alcune caratteristiche peculiari: delle orecchie molto ampie, dei baffi molto corti, una lunga coda che presenta un pelo lungo e folto, striature nelle zampe anteriori, canini molto lunghi ed un pelo rossastro ad altezza dello stomaco.

Il primo esemplare è stato catturato per caso in una delle fattorie dell’Isola nord mediterranea nel 2008 e dal 2012 in poi gli ufficiali della protezione animali ne studiano le caratteristiche per poter asserire con assoluta certezza che non appartenga a nessuna specie conosciuta. Sull’isola per il momento sono stati scoperti solo 16 esemplari e gli agenti sperano che presto possano essere riconosciuti come una specie protetta.

Nuova specie di felino scoperto in Corsica

In un’intervista concessa a ‘Metro.co.uk‘, il direttore degli associazione nazionale a tutela dell’ambiente della fauna selvatica, Pierre Benedetti, ha dichiarato: “A mio avviso si tratta di una specie già conosciuta ma mai identificata poiché si tratta di un animale estremamente discreto con abitudini notturne”. Secondo l’esperto potrebbe rientrare nella famiglia dei Felis Silvestris Silvestris, ciò nonostante: “La loro esatta identità dev’essere ancora stabilita”, spiega infatti Benedetti.

Benedetti ha aggiunto inoltre che l’arrivo di questi felini in Corsica potrebbe essere molto lontano nel tempo: potrebbero essere stati portati da alcuni agricoltori nel 6.500 AC, se così fosse la sua provenienza sarebbe mediorientale. In attesa di scoprire l’esatta appartenenza di questi gatti e di conoscere la loro storia, gli è stato dato il nome di Gatto-Volpe, per via del pelo rosso e della lunga coda caratterizzata dal folto pelo.