Victoria Beckham assente al ‘Reunion Tour’ delle Spice Girls: scoppia la polemica – VIDEO

Victoria Beckham prende le distanze dalla Spice Girls

Mel B in un’intervista televisiva rilasciata a ‘Good Morning Britain’ ha parlato del ‘Reunion Tour’ delle Spice Girls, al quale l’unica assente era Victoria Beckham.

La cantante ha fatto sapere che la Beckham non si è mai presentata, non solo sul palco ma nemmeno tra il pubblico per sostenerle, eppure in passato erano un gruppo molto unito.

Mel B riferendosi all’assenza di Victoria ha detto di essere “dispiaciuta che non abbia mai trovato il tempo di fare un salto almeno per salutarci durante il tour. Sarebbe stato bello vederla l’ultima sera a Londra, non dico sul palco, ma almeno tra il pubblico.”

La cantante ha fatto sapere di non sapere il motivo dell’assenza della Beckham. In merito a ciò ha detto:“Avrà avuto le sue ragioni, ma io sinceramente non le conosco. Mi dispiace per questa storia.”

Mel B ha concluso dicendo: “Noi della band ci sosteniamo a vicenda, in tutto ciò che facciamo. Che sia un matrimonio o uno show. Comunque siamo tutte adulte e non ci resta che rispettare questa sua scelta.”

Sara Fonte