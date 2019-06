Whoopi Goldberg attacca Bella Thorne, Benji la difende

E’ scontro tra Whoopi Goldberg e Bella Thorne che, a sua volta, è stata difesa dal fidanzato Benji.

Whoopi Goldberg e Bella Thorne sono state protagoniste di uno scontro a distanza. Tutto è iniziato quando Bella ha pubblicato sul suo profilo Twitter alcune immagini di sè stessa a seno nudo, al fine di non cedere al ricatto di un hacker che aveva rubato le foto private in questione su Snapchat, chiedendole, in un secondo momento, dei soldi per non renderle pubbliche.

Ieri mattina, durante il popolare programma americano “The View“, si è parlato di quanto successo a Bella e l’attrice Whoopi Goldber, conduttrice della trasmissione, ha criticato aspramente la Thorne, dichiarando: “Se sei famosa, non fare foto di nudo, non importa quanti anni hai”.

Bella, visibilmente ferita per quanto dichiarato dalla Goldberg, in un video postato sui suoi social, ha fatto riferimento a quanto successo alla collega Jennifer Lawrence, dicendosi umiliata per quanto successo e dichiarando che molte vittime di questi ricatti si tolgono la vita.

La difesa di Benji Mascolo

Benji Mascolo, membro del duo Benji&Fede e fidanzato di Bella, è sceso in campo sui social, per prendere le difese della sua dolce metà. Ecco cosa ha scritto:

“Ognuno è libero di scattare quel ca**o che gli pare e di tenere queste immagini nel proprio telefono. Un hacker ti entra nel telefono esattamente come un ladro ti entra in casa. Bella non è assolutamente colpevole di nulla. Questo programma invece di condannare l’hacker ha condannato Bella per il fatto di essersi scattata quelle foto. Trovo assurdo che una donna condanni un’altra donna”.

