Barbara D’Urso pubblica i messaggi relativi all’ospitata di Pamela Prati a Live Non è La D’Urso: chiesti 60.000 euro

In seguito alle dichiarazioni rilasciate dall’ex avvocato di Pamela Prati, Barbara D’Urso, ieri sera a “Live Non è la D’Urso”, ha reso noti i messaggi attraverso i quali è stato chiesto un compenso economico per l’ospitata della scorsa settimana, poi saltata, della Prati in trasmissione.

La scorsa settimana, Pamela Prati sarebbe dovuta essere ospite a “Live Non è La D’Urso”. Come spiegato dalla padrona di casa Barbara D’Urso, l’ospitata è saltata, a causa della richiesta di un compenso economico da parte della showgirl sarda che, invece, come concordato, avrebbe dovuto presenziare in trasmissione a titolo gratuito. Pamela, come raccontato dalla conduttrice napoletana, ha chiesto, tramite il suo avvocato, ben 60.000 euro e di essere tutelata da Barbara che, durante il suo intervento, sarebbe dovuta essere dalla sua parte. La conduttrice e la produzione del programma hanno deciso di non acconsentire alle richieste della soubrette e, così, l’ospitata è saltata. Il giorno dopo, l’avvocato in questione ha però spiegato che la richiesta di denaro consisteva, in realtà, in un risarcimento per i danni d’immagine.

Nella puntata di ieri sera di “Live Non è La D’Urso”, Barbara ha deciso di rendere noti i messaggi inviati dall’ex avvocato della Prati alla produzione del programma.

“Se non mi date quello che chiede non scende dalla macchina. 60.000€ di cui 40% alla società X titolare dei diritti d’immagine”.

Barbara D’Urso: “Il risarcimento non si chiede ad un produttore televisivo, ma in un tribunale”

Successivamente, la D’Urso ha asserito:

“Il risarcimento non si chiede ad un produttore televisivo a 3 ore dalla diretta, ma in un tribunale. L’avvocato sostiene che quel messaggio non sia mai partito dal suo telefono, e che io quindi avrei detto a voi una bugia. Verso le 15.30 dal telefonino col quale l’avvocato Della Rocca ha sempre interloquito con il produttore, è arrivato questo famoso messaggio. L’avvocato non lo trova più questo messaggio, però ce l’ho io. E ve lo mostro, perché io a voi le bugie non le dico”.

