Carlo Taormina contro Pamela Prati: “Dietro a tutto ci sono i soldi” – VIDEO

Carlo Taormina si scaglia contro Pamela Prati

Pamela Prati è finita ancora una volta al centro delle critiche e delle polemiche ieri a Live – Non è la D’Urso.

Nei giorni scorsi Irene Della Rocca, ex legale della Prati, ha negato di aver chiesto un cachet di 60mila euro per l’ospitata a Live. La D’Urso ha però mostrato in puntata il messaggio in cui l’avvocato dice che Pamela non sarebbe scesa dalla macchina se non le avessere dato in cambio 60mila euro.

In molti hanno attaccato ancora una volta la Prati, tra questi anche il suo ex legale Carlo Taormina si è scagliato contro di lei. Queste le sue parole: “In questo caso c’è stata una richiesta di soldi pesante. Questo è lo specchio di quello che c’è dietro tutto quello di cui abbiamo parlato. Dietro a tutto ci sono i soldi.”

Taormina ha poi aggiunto: “Questa è un’operazione molto grave. Io parto dal presupposto che abbiano agito insieme la Pamela Prati e l’avvocatessa. Perché non posso pensare che l’avvocato abbia preso iniziative senza essere stata mandata dalla Prati. Questo è un tentativo di estorsione. Mi prendo la responsabilità di quello che dico. ‘Non scendo dalla macchina se non mi paghi’ è un caso classico di estorsione. Questo non è risarcimento dei danni. Loro due hanno commesso un reato”.

Sara Fonte