Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di giovedì 20 giugno 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di giovedì 20 giugno 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, 20 giugno 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio di “Don Matteo 11”, seguito da una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda la partita, valida per gli Europei Under 21, Germania.Serbia. In seconda serata, “Il Sinatra del rap – Guè Pequeno in concerto”.

Su Rai 3 va in onda il film “Chef-la ricetta perfetta”: Carl Casper, cuoco in un ristorante di spicco di Los Angeles, perde improvvisamente il lavoro dopo aver rifiutato di compromettere la propria integrità creativa. Senza prospettive, si ritrova a Miami, dove si allea con l’ex moglie, il suo migliore amico e suo figlio, per dedicarsi a vendere cibo su un furgone. Lungo la strada, Carl avrà modo di riscoprire la passione per la cucina, la gioia di vivere e l’amore. A seguire, il documentario “Nuovi eroi”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Diritto e rovescio”, seguito dal film “La finestra della camera da letto”.

Su Canale 5 va in onda l’ultima puntata, del gameshow musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, “All together now”, seguito dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Autobahn – Fuori controllo”: per ottenere i soldi necessari a curare la sua ragazza, un corriere della droga accetta di mettere a segno un colpo ai danni del più malvagio dei gangster. Subito dopo, il film “Turistat”.

Su La 7 va in onda lo speciale di “Piazzapulita”, dal titolo “Prima io”, seguito da una nuova puntata di “Atlantide”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Dragon trainer”: le avventure di Hiccup Horrendous Haddock III, un ragazzino di 14 anni figlio di un capo vichingo, che per superare il rito di passaggio che lo porterà ad essere accettato nel mondo degli adulti deve riuscire a catturare e addomesticare un drago.

Stasera in Tv, programmazione completa, in prima e seconda serata, di giovedì 20 giugno 2019

Rai 1

21:25 Don Matteo (serie tv)

23:45 Porta a Porta

Rai 2

20:50 Calcio, Europei Under 21 – Prima fase, 2a giornata (Girone B): Germania-Serbia

23:00 Il Sinatra del rap – Gué Pequeno in concerto

Rai 3

21:20 Chef – La ricetta perfetta (film)

23:25 Nuovi eroi

Rete 4

21:25 Dritto e rovescio

0:32 La finestra della camera da letto (film)

Canale 5

21:20 All together now

0:30 TG5 – Notte

Italia 1

21:20 Autobahn – Fuori controllo (film)

23:21 Turistas (film)

La 7

21:15 Speciale PiazzaPulita “Prima io”

23:00 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

Tv8

21:35 Dragon Trainer (film)

23:20 The Karate Kid: La Leggenda Continua (film)

Iris

21:00 Alì (film)

0:01 The Illusionist (film)

Cielo

21:20 True Justice Stagione 1 Episodio 6 (serie tv)

23:05 Porno Valley Stagione 1 Episodio 11 (serie tv)

23:35 Porno Valley Stagione 1 Episodio 12 (serie tv)

Maria Rita Gagliardi