Lorenzo Riccardi parteciperà al Grande Fratello Vip? Il gossip – VIDEO

Lorenzo Riccardi dopo Uomini e Donne parteciperà al Grande Fratello Vip?

Al centro del gossip nelle ultime ore Lorenzo Riccardi, ex tronista al Trono Classico di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5.

Tra pochi mesi andrà in onda la quarta edizione del Grande Fratello Vip, Riccardi potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia.

A lanciare lo scoop è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, questo è ciò che si legge: “A Cologno Monzese fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip che, pare, sarà ricca di sorprese e importanti novità. Si sussurra che tra chi aspira a entrare nella Casa più famosa d’Italia ci sia Lorenzo Riccardi, 23, ex amatissimo tronista di Uomini e Donne. Riuscirà a realizzare il suo sogno? Ah, saperlo…”

Al momento l’ex tronista non ha rotto il silenzio per confermare o smentire il pettegolezzo. Non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte