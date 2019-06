M5S-Lega, è ancora scontro: Matteo Salvini risponde agli attacchi di Alessandro Di Battista

Si parlava di una rinnovata intesa tra i due leader di M5S e Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ma a quanto pare le frizioni tra le due fazioni sono ancora in atto

Dopo le dichiarazioni fatte dallo stesso Matteo Salvini alla stampa, e nelle quali il vice Premier aveva parlato di una ritrovata intesa con Luigi Di Maio, sono emerse altre frizioni proprio tra il Ministro dell’Interno e un altro membro di primo piano del Movimento: Alessandro Di Battista. Secondo quanto riporta La Repubblica, sono state gli attacchi- ripetuti- di Di Battista lanciati contro il leader del Carroccio a scatenare la reazione di Salvini.

Matteo Salvini contro Alessandro Di Battista, secondo il grillista il leader della Lega vuole far cadere il Governo

Matteo Salvini vuole fare cadere il Governo: parola del grillino Alessandro Di Battista. Quest’accusa, più volte lanciata all’indirizzo del Ministro dell’Interno, è stata ribadita anche ai microfoni di Otto e Mezzo. Salvini ha detto la sua, parlando di un alleato che passa il suo tempo a insultarlo. “Non guardo la tv e men che meno Di Battista. Quello che dice Di Battista è l’ultima delle mie preoccupazioni. Lo invidio, sta passando i suoi mesi in giro per il mondo pagato per dar lezioni al prossimo. Ci sono tanti parlamentari e ministri 5S che lavorano– ha detto Salvini– e io preferisco parlare con loro non con i chiacchieroni tropicali a pagamento“.

Matteo Salvini contro Alessandro Di Battista, la convinzione di Di Battista sull’operato di Salvini

Alessandro Di Battista ha anche detto che Salvini, spinto dal suo partito, arriverebbe ogni giorno a provocare il M5S pur di far naufragare l’esecutivo. “Se lo farà, se farà cadere il governo per ragioni elettorali, affari suoi. Io lo racconterò a destra e a manca“, ha assicurato Di Battista. Cosa succederà in caso di una crisi di Governo? Per Di Battista “In caso di crisi di governo, deve esserci una deroga alla regola del doppio mandato“.

Maria Mento