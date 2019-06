Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 Giugno 2019: il Toro è stanco fisicamente, i Vergine vogliono rigore nei sentimenti

Giovedì 20 Giugno 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Io credo che molti nati sotto questo segno zodiacale si siano un po’ stancati di avere delle notizie part-time, di vivere giorno dopo giorno senza magari sapere cosa fare nel periodo estivo, autunnale. Direi che in questo momento l’Ariete è comunque protetto, e quindi anche se ci sono delle situazioni parziali bisogna accettarle e comunque è un cielo migliore, più visibile di quello dell’anno scorso. La cosa più importante è cercare di capire che strada seguire. Il mio consiglio è quello di non fare le cose di corsa, di riflettere un po’ di più. In amore ci sono delle relazioni, delle intuizioni molto forti, anche in un mese che sarà speciale, lo anticipo: quello di Agosto;

Toro. Queste non sono giornate difficili, anche perché più andiamo avanti in questo 2019 e più arriveranno delle conferme, però resti molto stanco a livello fisico e c’è un piccolo calo proprio a livello di energia. Forse perché hai dato troppo negli ultimi tempi. Il weekend promette qualcosa di più anche per i sentimenti. Questo è un giovedì che potrebbe creare qualche piccolo disagio al mattino;

Gemelli. I Gemelli hanno bisogno di certezze e anche di rinnovi. Gli accordi, i contratti le questioni legali, quante volte ve l’ho ripetuto, sono sempre un po’ borderline. Addirittura chi ha un’azienda, chi ha un’attività in proprio, non sa se continuare o no. Ci sono delle perplessità piuttosto forti, e questo è abbastanza normale con un oroscopo così. Se ci sono state delle privazioni forse è il caso adesso di rivolgersi all’amore. Perché? Perché l’amore può creare delle situazioni di svago e la cosa che dovresti fare in questo periodo è essere un po’ meno attento alle questioni tecniche, personali, pratiche, appunto legali, finanziarie, e pensare all’amore. Lo so che è difficile, per bisogna farlo. Anche alle amicizie, se occorre;

Cancro. Tutto quello che nasce quest’anno è sottoposto a un giudizio estremo. Avevo già spiegato che, nonostante ci siano delle buone occasioni, tutto va conquistato. È l’effetto di questo Saturno opposto che, lo so, non vedi l’ora finisca. Con la fine dell’anno finalmente anche tu avrai qualcosa di più ma stai notando che proprio le grandi lotte costano grande impegno, e poi non è detto che si riesca sempre a fare valere le proprie ragioni. La realtà è come se stessi nuotando controcorrente. Ciò non significa che le cose che fai debbono essere interrotte, ma certamente sia in amore sia sul lavoro tutto costa e pesa un pochino di più;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone credo che mi darà ragione se in questo periodo è particolarmente critico, quindi ti senti molto agitato, forse anche nei confronti delle persone che sono attorno, al punto che le tue decisioni, le tue sensazioni potrebbero essere scambiate per arroganza, per presunzione. Non c’è diplomazia nella tue parole, e allora a questo punto è vero che sei vincente, sei uno dei segni più forti dell’ estate, ma non crearti nemici solo perché hai voglia magari di toglierti un sassolino dalla scarpa o prenderti qualche rivincita;

Vergine. La Vergine è sempre molto attenta ai dettagli ed è sempre molto rigorosa anche nella gestione di una giornata. Tu hai degli orari fissi che possono riguardare il pranzo, la cena, un incontro. Poi se questi orari saltano, per questioni di lavoro o altro, senti un po’ in pericolo tutte le tue certezze in effetti il metodo, e comunque il rigore, fanno parte del tuo modo di essere e- anche se magari non sei così preciso nella vita di tutti i giorni- pretendi precisione in amore. Recentemente c’è chi è stato un po’ impreciso con te, ecco perché potresti richiamare all’ordine una persona che sta facendo un po’ troppo quello che vuole;

Bilancia. Il fatto di non sentirsi amati e apprezzati è il tema dominante del cielo della Bilancia già da diversi mesi. Quante volte l’ho detto? Addirittura qualcuno entrerà in netto conflitto con una società. L’ambiente (ricordate quando dicevo scontri con l’ambiente?): quindi, tu puoi fare le cose bene, anzi sei bravo, ma se non ricevi conferme, se hai a che fare con delle persone che mettono sempre in discussione tutto, potresti dire stop. Ecco, in questo periodo non sono pochi i Bilancia che dicono stop. Bisogna evitare di essere troppo drastici. Dubbi anche in amore, dove magari c’è chi ti consiglia di non essere troppo forte nelle tue argomentazioni;

Scorpione. Lo Scorpione, che vive sempre una dualità tra aggressione e noia, in questo periodo deve lasciar passare il tempo. Sono convinto che molti Scorpione si sentano stanchi fin dal mattino. Grande sonno, ecco, una sonnolenza che può essere causata sì dalla stanchezza ma anche dalla noia. Il fatto di ripetere certe situazioni, certe condizioni, senza guadagnare di più, soprattutto nel lavoro può creare dei problemi. Stasera non fare le ore piccole. Amore, direi, nella norma.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario in queste ore è favorito nel lavoro e nelle relazioni con gli altri, ma potrebbe esserci qualche perplessità per quanto riguarda le questioni amorose. Questo non è un caso perché il Sagittario è il segno che ci ripensa, è il segno che vuole vivere in maniera libera un sentimento. Quando il partner ti parla, da qualche tempo ti capita di pensare ad altro e questa situazione è stata abbastanza difficile da superare nel mese di Maggio, quindi tutte le coppie che hanno vissuto una crisi a Maggio dovrebbero tentare un recupero;

Capricorno. Non devo chiederti di essere oculato nelle spese. Ti invito a esserlo però lo so che tu sei già abbastanza bravo da questo punto di vista. Sai che questo è un momento in cui bisogna mettere i soldini da parte, anche per un grande progetto. Il Capricorno ha un bellissimo oroscopo alla fine dell’anno e allora bisogna farlo valere, non è che si ottiene tanto stando se si sta con le braccia conserte, ovviamente; e invece se si ha un bel progetto da valutare, che può riguardare il lavoro o l’amore, beh meglio cominciare al lavorarci su. Sarà necessario, in una storia d’amore, evitare di fare muro contro muro;

Acquario. L’Acquario con la Luna nel segno è molto elettrico. Queste sono due giornate anche piene di cose da fare. In questo periodo l’Acquario sta cercando nuovi contatti, perché dopo un periodo di chiusura è importante aprirsi e farsi valere anche in altri ambienti. Il fatto che ci siano stati molti problemi, anche di tipo fisico, che ultimamente ci siano state anche delle tensioni, qualcuno ha avuto anche degli “incidenti” di percorso, ha perso giornate per un guasto, etc., crea dei disagi e porta molti Acquario a pensare che comunque ci sia bisogno di un cambio di rotta. Non fare troppo: questa sera un po’ di relax. Sentimenti un po’ allo sbando;

Pesci. Anche se vivi un rapporto importante, come una convivenza o un matrimonio, se non ti senti più compreso lo sai: o metti il muso o tradisci col pensiero o anche, a volte, con il fisico. È come una sorta di ribellione quella che provi in questo periodo nei confronti di qualcuno che non riesce a darti quello che desideri. A volte, per fortuna non riguarda tutti i nati sotto il segno dei Pesci, questo segno è talmente desideroso di amore e ha così paura di perderlo che può anche dare la propria amicizia a più persone. Questioni legali ma anche nel senso buono. Per esempio se hai un progetto, e ricordo che la fine dell’anno per il tuo segno sarà veramente importante, adesso devi consultare tecnici, persone che si occupano di questioni legali, per mettere in ordine tutto. Insomma, devi affrontare un grande futuro;

Maria Mento