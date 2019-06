Sabrina Paravicini, attrice di un Medico in Famiglia, rivela: “Ho il cancro”

Sabrina Paravicini, attraverso il suo profilo Instagram, parla della sua lotta contro il cancro al seno.

Vi ricordate di Sabrina Paravicini? L’attrice è stata una delle protagoniste di “Un medico in famiglia”, fiction nella quale interpretava il ruolo dell’infermiera Jessica.

Sabrina, che l’anno scorso si è presa una pausa dal lavoro per dedicarsi al figlio, affetto dalla sindrome di Asperger, lo scorso dicembre 2018, ha scoperto di avere un cancro che era nascosto dietro una cisti che stava sotto il capezzolo. Due settimane dopo la scoperta, ha iniziato la chemioterapia.

Attraverso il suo profilo Instagram, la Paravicini ha parlato della sua battaglia (il tumore, attualmente, è in remissione) ed ha ricevuto una critica da un detrattore, che le ha scritto:

“Brava, bravissima, complimenti… continua a distruggere quello che rimane del tuo povero corpo con quella me*da di chemioterapia”.

Sabrina, a questa critica decisamente sterile, ha deciso di rispondere, raccontando il suo percorso:

“La chemio è offensiva e orribile ma è l’unica cura certa e protocollata. Anche io non la volevo fare, non volevo il veleno nel mio corpo e solo io so quanto è avvelenato oggi il mio corpo dalla chemio. Ci ho anche provato a pensare di fare qualcosa di alternativo, non potevo permettermi di perdere neppure un mese, figuriamoci un anno per sperimentare”.

Sabrina Paravicini: “Le cure tradizionali stanno avendo un buon esito”

E ancora:

“A tre giorni dalla diagnosi, una sorta di guru alternativo mi ha insultata per telefono perché non ho accettato di fare solo il “suo” protocollo curativo di 120 giorni, mi gridò: ‘Si faccia avvelenare dalla chemioterapia, che stupida! Ma le cure tradizionali stanno avendo un buon esito”.

Maria Rita Gagliardi