Walter nudo è gay? L’outing di Francesca Cipriani

Nella puntata di ieri sera di “Live Non è La D’Urso”, Francesca Cipriani ha rivelato che Walter Nudo sarebbe gay.

Ieri sera, Walter Nudo è stato ospite a “Live Non è la D’Urso”. Il vincitore dell’ultimo “Grande Fratello Vip”s si è sottoposto alle ormai famigerate cinque sfere della trasmissione. In una di queste, era presente Francesca Cipriani, ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” che, qualche mese fa, si è presa una bella cotta proprio per Walter, ricevendo un bel due di picche.

La giunonica Francesca, parlando di Nudo, ha fatto una rivelazione, molto scottante, inerente la sua vita privata: Walter sarebbe gay ed avrebbe una relazione in corso con un uomo, con il quale avrebbe trascorso lo scorso Capodanno e San Valentino. Ecco cosa ha dichiarato:

“Sei più falso del mio décolleté e di Mark Caltagirone messi insieme. Sei fidanzato da tempo con una persona, avete passato insieme Capodanno e San Valentino. So che questa persona ce l’ha con me ma puoi dirgli di stare tranquillo”.

La smentita di Walter Nudo

Il racconto di Francesca, che ha lasciato sgomenti tutti, compresa la padrona di casa Barbara D’Urso, è stato prontamente smentito da Walter, il quale ha precisato che il ragazzo in questione sarebbe soltanto un amico e che lui sarebbe ancora single e casto:

“Sono single e ancora casto”.

Maria Rita Gagliardi