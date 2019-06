Barbara D’Urso in pausa: le parole della conduttrice – VIDEO

Barbara D’Urso torna con le sue trasmissioni a settembre, ecco cosa ha detto

Al centro del gossip nelle ultime ore Barbara D’Urso, la conduttrice ha parlato della pausa estiva a Circo Massimo, programma radiofonico condotto da Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto su Radio Capital.

Queste le parole dell’amata conduttrice: “Da settembre? Riparto con tutte e quattro le trasmissioni, non cambierà niente, a meno che non me ne chiedano una quinta! Sono talmente aziendalista, un soldato, che se fosse stato fondamentale per Publitalia l’avrei fatto (proseguire con Live, ndr).”

La D’Urso con ironia ha poi aggiunto: “Ma vorrei fermarmi e soprattutto disintossicare i telespettatori dalla d’Urso, dalla voce della d’Urso e dalla faccia della d’Urso. Ne parlo in terza persona perché anche per me a volte lei è un mostro”.

I tantissimi telespettatori che la seguono e la amano non vedono l’ora che finisca la pausa estiva per seguire le trasmissioni della D’Urso su Canale 5.

Sara Fonte